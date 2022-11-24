В Свердловской области похолодает до -30 градусов

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, 25–29 ноября местами на Среднем Урале ожидается аномально холодная погода. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловскую область идут зимние морозы. В ближайшую ночь на севере региона ожидается существенное понижение температуры — до -30 градусов.

По предварительному прогнозу, морозы продержатся до 29 ноября. В ГУ МЧС России по Свердловской области призывают граждан позаботиться о пожарной безопасности жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев, электроприборы следует использовать по инструкции.

В холода также осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололед способствуют увеличению количества ДТП. Учащаются механические поломки автомобилей, от неправильного прогрева автомобиль может загореться. Если вы планируете дальнюю поездку, возьмите с собой минимальные средства спасения: лопату, трос, топор. При себе важно иметь заряженный телефон и термос с горячим чаем.

При выходе на улицу необходимо одеваться теплее. Лицо можно защитить жирным кремом. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Сообщения об инцидентах принимаются по номеру пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.