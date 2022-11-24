На Среднем Урале изобретатели "особого велосипеда" для детей с ДЦП получили поддержку области

Социальные предприниматели выиграли грант в полмиллиона рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Полмиллиона рублей получила семейная пара из Каменска-Уральского, создавшая трехколесный велосипед для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Социальные предприниматели выиграли грант в конкурсе министерства инвестиций и развития Свердловской области.

На эти деньги Анна и Андрей Вощиковы приобрели оборудование для мастерской. Они купили компьютер, три швейные машинки, ручной инструмент и плоттер для нарезки светоотражающих элементов для велосипедов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Всего на финансовую поддержку социальных предпринимателей в регионе из федерального и областного бюджетов было выделено 33,5 млн рублей, порядок предоставления которой установил губернатор Евгений Куйвашев в июле 2022 года.

"Мы очень трепетно относимся к социальным предпринимателям. Это люди, которые решают острые проблемы нашего общества, с которыми, как правило, столкнулись сами. Мы консультируем, обучаем, помогаем в оформлении статуса "социального предпринимателя". Он нужен для того, чтобы иметь доступ к мерам поддержки, в том числе грантам", — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Трехколесный велосипед с поддерживающей спину конструкцией Вощиковы запатентовали несколько лет назад. Дети с ДЦП или другими проблемами опорно-двигательного аппарата могут самостоятельного и безопасно ездить на нем. Изначально в семье изобрели велосипед для реабилитации сына, у которого был диагностирован детский церебральный паралич. Со временем к супругам стали обращаться родители, чьи дети испытывали подобные проблемы. С 2015 года Вощиковы освоили выпуск "особых велосипедов". Поначалу они производили около 25 конструкций в год. С 2017 года перешли на 100 единиц ежегодно. Сегодня изобретение свердловских социальных предпринимателей поставляется в 30 регионов России и страны ближнего зарубежья.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Наша мастерская включает два цеха: сборочный, в котором хозяйничает мой муж, и швейный. В швейном я занимаюсь производством креплений для рук и ног, спинок для фиксации туловища. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата очень разные: кто-то не может самостоятельно держать спину, у кого-то сложности с руками. Поэтому пошив креплений индивидуален", — рассказала Анна Вощикова.

"Особый велосипед" заменяет иностранные аналоги. Семейная пара уверена, что спрос на их продукцию возрастет из-за трудностей покупки зарубежных конструкций.

Напомним, ранее изобретение каменских предпринимателей было признано лидером в номинации на VII Всероссийском конкурсе "Лучший социальный проект года".