Награжденным знаком "Совет да любовь" свердловчанам хотят увеличить единовременное пособие

Знак отличия "Совет да любовь" вручают супругам, прожившим вместе 50 лет. Фото: Павел Ворожцов

Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области предложил увеличить единовременное пособие членам семей, отмеченных знаком отличия "Совет да любовь". Сейчас при получении награды каждому из супругов единоразово выплачивается по 5 тысяч рублей.

"Предложено рассмотреть возможность увеличения размера единовременного пособия для награжденных знаком отличия "Совет да любовь". Кроме этого, было предложено ввести возможность беззаявительного награждения знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь", — сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Закон о знаке "Совет да любовь" был принят в Свердловской области в 2010 году. Награду вручают супругам, прожившим вместе полвека. Почти за 12 лет знак получили 61 154 семейные пары. Назначается единовременное пособие по заявлению или на основании сведений о награждении знаком отличия.

Депутаты одобрили предложения комитета и предложили данный вопрос включить в план работы для рассмотрения на заседании Заксобрания региона в 2023 году.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Свердловской области продлили действие налоговых льгот для бизнеса.