Старая, добрая… пеларгония

Опытные цветоводы при виде разнообразия сортов пеларгонии шутят, что надо рядом продавать таблетки от жадности и побольше-побольше. Фото: Алексей Кунилов

Все мы привыкли, что красные (реже белые или розовые) цветы на окне у бабушки – это герань. Или пеларгония? Раньше подобные цветки выращивали практически в каждом доме, неприхотливые кустики весь сезон радовали ярким цветением. Сейчас пеларгония переживает новое рождение: появились интересные цвета, запах листьев – многим он кажется слишком резким и неприятным, у некоторых сортов отсутствует. Разберемся, как ухаживать, особенно зимой, за этими цветами и действительно ли герань и пеларгония всего лишь слова-синонимы.

Для начала расставим все точки над «и». Герань и пеларгония – два разных, хотя и внешне схожих растения. Относятся они к одному семейству гераниевые, но различий у этих культур намного больше, чем сходств. С греческого языка pelargos переводится, как «аист», а geranos – как «журавль». Растения получили такие названия, потому что плоды пеларгонии напоминают клюв аиста, а герани – журавля. Отсюда второе название герани – журавельник.

Герань и пеларгония не скрещиваются между собой, поскольку относятся к разным родам: Geranium и Pelargonium.

Герань – это многолетний травянистый кустарник с резными листьями и россыпью цветков, на каждом из которых насчитывается 5–8 симметрично расположенных лепестков. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветия. Популярны сорта белых, розовых, сиреневых и малиновых оттенков, встречаются также черные. А вот алых цветков у садовой герани не бывает. Выращивают такой цветок на улице, он прекрасно зимует в суровых условиях Среднего Урала. Герань сохраняет свою декоративность и украшает участок до конца осени.

Пеларгония – многолетнее травянистое растение. Листья у нее пальчатые, то есть жилки листа расходятся лучеобразно. Цветки неправильной формы: верхние лепестки чуть крупнее нижних. Цветет пеларгония аккуратными пышными соцветиями белых, розовых, алых или темно-красных оттенков. А вот голубой или фиолетовой окраски у этого растения вы не встретите. Хотя сорт Сиреневый туман близок к этим окраскам. Выращивают растение в комнатных условиях либо как однолетнее растение на улице в теплый период. В комнатном цветоводстве популярны зональная, королевская и плющелистная ампельная пеларгонии.

Пеларгония обладает антибактериальными свойствами и прекрасно очищает воздух. Аромат растения помогает при головной боли, бессоннице, стрессе и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Ухаживать за пеларгонией несложно. Свежий плодородный грунт, регулярные поливы и подкормки обеспечат обильное цветение и здоровье всего куста. Емкость для посадки должна быть не слишком большой. Цветок любит хорошо освещенные места, но без прямых солнечных лучей. Плохо реагирует на сквозняки – листья скручиваются и желтеют.

– Переувлажнять земляной ком не стоит, от этого растение может погибнуть: ствол потемнеет и сгниет. Поэтому нужен хороший дренаж и полив по мере просыхания верхнего слоя почвы. Я обычно беру деревянную китайскую палочку и проверяю таким образом землю. Если палочка сухая, то пора поливать, но лишний раз не стоит добавлять воду в горшок. Для пеларгонии лучше чуть-чуть подсохнуть, чем «утопить» ее, – поделилась опытом коллекционер домашних растений Светлана Рябкина.

Растение достаточно теплолюбивое и не переносит понижения до 15°C. Но сейчас у пеларгоний наступает период покоя, поэтому стоит убрать горшок с подоконника в глубь помещения, снизить полив и дать пеларгонии полноценно отдохнуть.

У пеларгонии постоянно происходит процесс отмирания старых листьев, поэтому не бойтесь за ее здоровье. Но вас должны насторожить налет и бурые пятна, скручивание листовых пластин, наличие на них паутины или дырок.

Пеларгония обычно цветет на свежих побегах, выпуская по два цветоноса за раз. И чтобы добиться цветения шапкой, необходимо провести грамотную и в то же время безжалостную обрезку в феврале. Убирать вытянувшиеся (а они обязательно вытянутся) ветки необходимо в феврале, и практически под корень.

– На то, как я формирую пеларгонию, мало кто может смотреть без слез, я оставляю по 3 почки на ветке и все остальное срезаю. Первое время цветок выглядит, конечно, печально: голые палки из земли торчат. Но по мере увеличения светового дня и прихода тепла кустик обрастает, становится пушистым, а летом цветет почти без перерыва, очень эффектно смотрится, – рассказала коллекционер пеларгоний Ираида Ямпольская.

Размножается пеларгония преимущественно черенками. Черенковать можно круглый год, но все же лучшее время для вегетативного размножения – это март – апрель и август – сентябрь. Укорененные в конце лета и успешно перезимовавшие черенки к началу сезона наберутся сил и будут радовать пышным цветением.

Это позволит избавиться от старых кустов. Да, пеларгонии стареют, и достаточно быстро. Коллекционеры советуют не держать один куст более 3–4 лет, цветение уже не будет таким пышным, сами соцветия будут мельчать. Поэтому необходимо обновлять посадочный материал регулярно. К тому же сейчас этот цветок набирает популярность.

Современные сорта – очень яркие, необычные, и при выборе – буквально разбегаются глаза. Но набирать сразу пачками черенки все же не стоит. Первая и самая большая ошибка новичков – это после получения заветного черенка сразу пересадить его на новое место.

– Нет, так нельзя, особенно после пересылки. Пусть постоит у вас в стаканчике недельку, потом можно и пересаживать, если все нормально. Вторая ошибка – это прям мой любимый «косяк» – посадить черенок из 200 мл в большой горшок. Потом перелив и… пропал черенок. Ну это, конечно, продавец мне плохой черенок продала, думала я. Но нет, это моя ошибка. Горшок увеличиваем постепенно, по мере заполнения корнями земляного кома, – говорит организатор цветочных выставок Татьяна Кощеева. – Вот приехал мой заветный черенок, какой же он хорошенький, пойду погляжу на него и полью заодно. Ой, вчера поливала, ну и ладно, хуже не будет. А сегодня у него листочки повяли, мало, наверное, я полила вчера, сегодня побольше полью. Ой, сгнил! Ну вот, я его посадила уже месяц, я все для него делаю, а он не цветет. У хозяйки-то вон какие цветы, небось, мне черенок плохой продала. Да нет, конечно, не ждите, что у вас в первые месяцы зацветет так же, как у коллекционера, у которого вы купили черенок.

Только терпение и правильная агротехника помогут добиться цветения, как у самых опытных цветоводов.

Это интересно Пеларгония постепенно теряет статус «бабушкиного цветка», поскольку приносит большую пользу дому. Все больше цветоводов хотят включить его в свою коллекцию. Пеларгония дезинфицирует воздух, отпугивает вредителей, а также, считается, что этот цветок приносит владельцам материальный достаток. Не стоит ожидать от цветка слишком больших чудес, но стабильность он обеспечит.

Цветы сорта сиреневый туман имеют редкую окраску, близкую к фиолетовому цвету. Фото: Алексей Кунилов

Розебудные пеларгонии имеют густомахровые цветки, похожие на розы. Но, в отличие от классических сортов, у этого гибрида бутоны не раскрываются до конца. Фото: Алексей Кунилов