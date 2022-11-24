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24 ноября 2022, 20:34

Владимир Якушев и Абдусалом Хатамов обсудили развитие отношений между Уралом и Узбекистаном

Встреча

Абдусалом Хатамов указал на значимость Уральского федерального округа для российско-узбекских отношений. Фото: пресс-служба Аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО

В четверг, 24 ноября, состоялась встреча полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева, генконсула Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалома Хатамова и представителя МИД в уральской столице Александра Харлова. Они обсудили развитие отношений между регионами Уральского федерального округа и Узбекистана.

Владимир Якушев напомнил, что в сентябре на саммите ШОС главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которая знаменует новый этап в развитии сотрудничества двух государств. Благодаря этому документу партнерство между странами станет динамичнее и теснее.

"Регионы Уральского федерального округа и Узбекистан связывают крепкие, многолетние отношения. Есть большой потенциал для развития товарооборота, социальных и культурных связей. Мы видим большую заинтересованность бизнеса и органов власти с обеих сторон в реализации новых, перспективных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и медицины", — передает слова Владимира Якушева пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

Генеральный консул Абдусалом Хатамов указал на значимость Уральского федерального округа для российско-узбекских отношений.

Областная газета Свердловской области

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