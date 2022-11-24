Семья из Нижнего Тагила выдвинута на получение госнаграды "Родительская слава"

На получение награды выдвинута семья Бойковых, где воспитывается шесть детей. Фото: сайт правительства Калининградской области

Мэрия Нижнего Тагила утвердила кандидатуру многодетной семьи Бойковых к награждению медалью ордена "Родительская слава". Супруги Юрий Александрович и Светлана Владимировна воспитывают шестерых детей — пятерых сыновей и одну дочь.

Ходатайство о выдвижении семьи на получение госнаграды направило руководство Свердловского регионального отделения ОАО "РЖД", где работает Светлана Бойкова. Глава семейства работает на ЕВРАЗ НТМК. В представлении говорится, что родители "на собственном примере прививают младшему поколению активную жизненную позицию и нравственные ценности".

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщили, что старший сын Бойковых Владислав живет в Санкт-Петербурге, работает на машиностроительном заводе "Арсенал" и является организатором команды КВН "Серьезное намерение". Остальные дети живут в родном городе. Средний сын Андрей вернулся в 2022 году из армии и сейчас работает на НТМК, а дочь Ольга устроилась воспитателем. Самые младшие члены семьи, Алексей, Тимофей и Павел, учатся в школе и радуют родителей хорошими оценками.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поддержал кандидатуру семьи Бойковых и пожелал номинантам на почетное звание терпения, здоровья и сил. По словам главы города, сейчас в Нижнем Тагиле проживают 4 034 многодетные семьи, в которых воспитывают 13 441 ребенка.

"Безусловно, каждая из них достойна уважения и восхищения. Для родителей растить детей — не только большая радость, но и колоссальный ежедневный труд и ответственность. Ведь именно в семье дети учатся доброте, взаимопониманию, вере в себя, там их окружают заботой и любовью, приучают к труду и уважению. Хочется, чтобы в Нижнем Тагиле было как можно больше таких крепких и дружных семей, чтобы в каждой из них царил мир и благополучие", — заявил мэр.

Напомним, что в прошлом году медали ордена "Родительская слава" была удостоена семья Абрамовых-Черняевых из Нижнего Тагила.

Отметим, государственная награда — "Родительская слава" — была учреждена указом Президента РФ в 2010 году. Семьям, где воспитывают четырех и более детей, вручают медаль ордена "Родительская слава" и выплачивают 200 тыс. рублей, а если супруги воспитывают семь и более детей — награждают орденом и выплачивают 500 тыс. рублей.