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Общество
25 ноября 2022, 13:37

Дети мобилизованных свердловчан смогут бесплатно посетить игровые комнаты в ТЦ

Дети

На сегодняшний день в списке находятся 29 бесплатных игровых площадок для детей мобилизованных. Фото: Полина Зиновьева

В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе детей мобилизованных граждан приглашают бесплатно посетить игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах Свердловской области. К инициативе присоединились предприниматели из Екатеринбурга, Серова, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Асбеста, Березовского и Режа.

Узнать адреса ТРЦ, участвующих в акции, можно с помощью интерактивной карты. На сегодняшний день в списке находятся 29 бесплатных игровых площадок для детей мобилизованных.

"Уральские предприниматели поддержали инициативу по оказанию поддержки детям мобилизованных граждан, предоставив бесплатный вход в игровые комнаты и на другие развлекательные площадки. С каждым детским центром проработан график и условия бесплатных посещений, чтобы учесть интересы всех категорий маленьких посетителей", — рассказал и.о. главы минАПК Свердловской области Артем Бахтерев.

Для детей военнослужащих будут доступны батутные парки, развлечения в шлемах виртуальной реальности и игровые комнаты. Помимо этого, юные свердловчане смогут бесплатно посетить развлекательные программы в Нижнетагильском дворце молодежи и каток в Академическом районе Екатеринбурга.

Чтобы принять участие в акции, необходимо предъявить справку о том, что родитель был мобилизован для участия в СВО, а также свидетельство о рождении.

"Мы понимаем, что многие семьи находятся в непростом положении. Что бы ни происходило в мире, дети должны чувствовать себя комфортно. Думаю, что игры в режиме виртуальной реальности помогут ребятам отвлечься и получить положительный заряд эмоций", — поделилась мнением руководитель сети парков виртуальной реальности Warpoint в Екатеринбурге Екатерина Варовина.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что волонтеры движения #МыВместе оказывают адресную поддержку семьям мобилизованных. Также в Доме добровольцев (ул. Крылова, 2) в Екатеринбурге организован сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и их родственников.

Областная газета Свердловской области

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Дети мобилизованных свердловчан смогут бесплатно посетить игровые комнаты в ТЦ