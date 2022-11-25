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Общество
25 ноября 2022, 17:02

В центре Екатеринбурге открыли большой каток

  Валерия Белякова
Каток

Каток "Юность" для посетителей будет работать по будням с 19:00 до 22:00. Фото: Полина Зиновьева

Поле екатеринбургского стадиона "Юность" превратили в большой каток. Сегодня там приняли первых посетителей.

"Лед гладкий, прозрачный и скользкий. Очень красивый каток", — поделилась впечатлениями жительница Екатеринбурга.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Днем в будни площадка будет использоваться для тренировок конькобежцев, а с 19:00 покататься смогут все желающие. Работать каток будет ежедневно до 22:00. Для посетителей доступен прокат коньков.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

По данным администрации Екатеринбурга, в этом году крупный каток также будет открыт в парке имени Маяковского. Ледовые площадки зальют в микрорайонах Солнечном, Пионерском, на Эльмаше и в Академическом районе. Также для екатеринбуржцев и гостей города будут работать крытые арены.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Ранее на площади 1905 года в Екатеринбурге закрыли автопарковку. На ее месте начали строить ледовый городок, в 2023 году он будет посвящен 300-летию столицы Среднего Урала.

Областная газета Свердловской области

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