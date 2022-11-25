Побывали на «Айсберге»

Артисты ледового шоу «Айсберг» все элементы программы, включая воздушную гимнастику выполняли в коньках. Фото: Полина Зиновьева

В начале недели жен и детей свердловчан, находящихся на передовой, пригласили в филармонию, а вчера ребята побывали в цирке. Культурно-развлекательная программа была организована при содействии общероссийского движения #МыВместе.

На ледовое шоу «Айсберг» в екатеринбургский цирк собрались школьники из 20 муниципалитетов региона: Каменска-Уральского, Режа, Невьянска, Верхнего Тагила и многих других. Наталья приехала с сыном Женей из Дегтярска. Ее супруга мобилизовали в сентябре, созваниваться получается примерно раз в месяц. Крайний (как суеверно говорит Наталья) звонок был неделю назад. Женщина признается, что для нее поездка в цирк вместе с сыном – возможность отвлечься от переживаний. А для Жени она стала настоящим праздником – мальчик увидел екатеринбургский манеж впервые.

– Когда позвонили из управления образования, я сразу согласилась. Положительные эмоции сейчас на вес золота, – говорит Наталья. Юных зрителей и их мам поприветствовал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Он напомнил, что до Нового года осталось чуть больше месяца, и шоу «Айсберг» по сути открывает череду праздничных событий.

– Мы сделаем все возможное, чтобы вам было радостно в эти дни. Ваши папы – герои, защищают нашу Родину, а мы в это время должны заботиться о вас. Спасибо цирку за то, что сегодня дал такую возможность, – сказал Олег Чемезов. Директор цирка Тамара Бортникова подчеркнула, что «Айсберг» собирает аншлаги в Екатеринбурге с первого дня показа вот уже почти месяц.

– Мы очень рады, что можем подарить такой праздник нашим гостям. В нашем шоу принимают участие артисты компании Росгосцирк, фигуристы из Екатеринбурга, здесь же представлен единственный в мире аттракцион белых медведей. Через неделю программа закончится.

– Здорово, что совместными усилиями мы всё успели сделать, и сегодня у нас полный зал. Российская цирковая компания организует представления для детей мобилизованных во всех регионах присутствия, но такой аншлаг бывает не везде. У нас это стало возможным благодаря поддержке правительства, – сказала Тамара Бортникова.

К проекту, организованному при содействии движения #МыВместе, помимо цирка уже присоединилась свердловская филармония. Ожидается, что в ближайшее время к акции подключатся и другие учреждения культуры Свердловской области. Уже сейчас дети мобилизованных уральцев могут бесплатно посещать игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серовского и Берёзовского городских округов, Режа, Асбеста. Для этого необходимо предъявить типовую справку из военкомата о том, что родитель проходит военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, и документ, подтверждающий родство ребенка с мобилизованным. Сейчас в списке 29 мест, и он будет дополняться.

– Уральские предприниматели поддержали инициативу по оказанию поддержки детям мобилизованных граждан, предоставив бесплатный вход в игровые комнаты и на другие развлекательные площадки. С каждым детским центром проработан график и условия бесплатных посещений, чтобы учесть интересы всех категорий маленьких посетителей, – отметил и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

Также в ближайшее время дети мобилизованных смогут бесплатно побывать на развлекательных программах в Нижнетагильском Дворце молодежи и покататься на коньках в Академическом районе Екатеринбурга после открытия катка.