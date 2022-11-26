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26 ноября 2022, 11:26

В России планируют увеличить выплаты семьям погибших на производстве

  Валерия Белякова
Производство

Правительство РФ предлагает увеличить сумму единовременной выплаты из-за несчастного случая на производстве. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к федеральному закону "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Предлагается в два раза увеличить сумму единовременной компенсации семьям, чьи родные погибли на работе или из-за профзаболевания.

Сейчас единоразовая выплата семье погибшего от несчастного случая на производстве составляет миллион рублей. Такой размер был установлен в 2014 году. С тех пор сумма не менялась. Правительство предлагает увеличить выплату до двух миллионов рублей, если гибель застрахованного наступила из-за несчастного случая на производстве или вследствие профессионального заболевания, сообщается в пояснительной записке к проекту поправок, опубликованному на портале Госдумы.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. По данным разработчиков поправок, это не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской деятельности. На реализацию из федерального бюджета не потребуются дополнительные расходы. Увеличенные выплаты будут производиться за счет Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Напомним, ранее стало известно, с 1 января 2023 года в РФ проиндексируют пенсии неработающим пожилым людям.

Областная газета Свердловской области

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