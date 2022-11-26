Свердловчане смогут бесплатно смотреть местные телеканалы на цифровом ТВ

Свердловская область станет пилотной по бесплатному вещанию местных телеканалов в пакете цифрового ТВ. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области с 2023 года реализуют пилотный проект, благодаря которому жители смогут смотреть местные телеканалы в бесплатном пакете цифрового телевидения. Для этого Российская телевизионная и радиовещательная сеть разработала специальную OTT‑платформу РТРС.ПЛЮС.

На сегодня к платформе присоединились больше десяти муниципальных телеканалов региона. Среди них "Инком-ТВ", "Новоуральская вещательная компания", "11 канал, Полевской", "НТС-Ирбит", "Телекон, Нижний Тагил", "Слог ТВ", "Союз", "РИМ-ТВ", "ПТВ". Увидеть их сможет любой житель области, который имеет подключение к сети Интернет и принимает 20 бесплатных российских цифровых каналов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Владельцы телевизоров с поддержкой стандарта HbbTV и с подключением к интернету смотреть программы местного ТВ смогут, переключившись в настройках на 999-й сервисный канал. В его меню предстанут разделы: "Местное ТВ", "Радио", "Видео", "Телепрограмма", "Напоминания". Ожидается, что в пункте "Видео" в дальнейшем будет составлена библиотека программ местных телестудий.

"В разделе "Местное ТВ" телезрители увидят телеканалы своего региона, в том числе муниципальные. Это позволит региональным вещателям сохранить и даже увеличить аудиторию в условиях бурного роста интернет-сервисов. Пилотным регионом станет Свердловская область. В дальнейшем к проекту смогут присоединиться и другие субъекты Российской Федерации", — рассказал первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Александр Золотов.

В РТРС ожидают, что в ближайшие месяцы к платформе телевещателей в Свердловской области подключатся все региональные каналы.

"Просмотр регионального контента на OTT-платформе для телезрителей Свердловской области будет доступен в первом квартале 2023 года. Владельцам смартфонов, планшетов или smart-телевизоров, не поддерживающих формат HbbTV, для входа в платформу необходимо будет скачать специальное приложение через онлайн-магазины», — рассказал директор филиала РТРС "Свердловский ОРТПЦ" Сергей Павлов.

Напомним, ранее свердловский филиал РТРС расширил сеть FM-радиовещания.