За неубранный снег дачникам грозят штрафы от 100 000 рублей

Противопожарные меры — это не только запрет разводить костры, жечь листву, но и обязанность по уборке снега. Фото: Алексей Кунилов

Снег на дорогах в садовых товариществах (СНТ) может помешать проезду машин спецслужб — пожарных и скорой помощи. Если СНТ не выполняет обязанности по расчистке территории, ему грозит штраф от 100 000 рублей, сообщила адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, оплата уборки и вывоза снега распределяется между всеми членами товарищества и собственниками участков тех, кто не является членом СНТ и не имеет садовой книжки.

"В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов, поскольку само СНТ, как и многие некоммерческие организации, не ведет самостоятельной коммерческой деятельности, приносящей доход", — передает слова Кудерко агентство "Прайм".

Эксперт также отмечает, что если вопрос уборки снега не выносился на общее собрание, то размер оплаченного штрафа как убыток может быть взыскан с председателя СНТ в пользу самого же товарищества.