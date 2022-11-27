Мошенники обманули пенсионерку из Новоуральска на 200 000 рублей

Не говорите с неизвестными, даже если они представляются полицейскими или работниками банка. Фото: Галина Соловьева

Телефонные мошенники продолжают обманывать свердловчан, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов и представителей банка. Очередную потерпевшую убедили оформить кредит и перечислить все деньги на 14 счетов.

По словам жительницы Новоуральска, ей позвонил неизвестный. Он представился полицейским и сообщил, что на имя женщины якобы пытались оформить кредит по поддельной нотариальной доверенности.

Далее с потерпевшей связался "сотрудник банка", который заявил о проведении "операции" по выявлению места утечки данных, и убедил ее взять кредит. Свердловчанка обратилась в отделение банка, где оформила заем в 200 000 рублей. Полученные средства пенсионерка перечислила на 14 продиктованных счетов, после чего связь с мошенником оборвалась. О случившемся женщина сообщила в полицию.

В МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск призывают граждан быть бдительными. Если вам позвонил неизвестный, который заверяет, что с вашей карты происходит несанкционированное списание денежных средств или кто-то пытается оформить кредит на ваше имя, — это мошенник. Необходимо незамедлительно прекратить разговор и обратиться в контактный центр банка.