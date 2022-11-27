С начала года 26 ноября стало самым холодным днем в Екатеринбурге

Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не стоит выходить на улицу при температуре ниже -20 градусов. Фото: Владимир Мартьянов

В столице Урала побит рекорд холода с начала этого года. Среднедневная температура в минувшие сутки составила -19,9 °C, что на 11,8 градуса ниже нормы.

Как сообщил метеоролог Алексей Пулин в личном telegram-канале "Погода в Екатеринбурге", 26 ноября стало самым холодным днем в 2022 году. Он также добавил, что минувший день оказался и самым морозным 26-м ноября с 2006 года.

По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге в ближайшие ночи столбики термометров будут опускаться до -23 °C. Днем в городе ожидается до -16 °C.

В морозные дни спасатели призывают граждан одеваться теплее. Не рекомендуется гулять при температуре ниже -20 градусов детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.