Кабмин РФ направит Среднему Уралу 887 млн рублей в рамках проекта "Чистая вода"

Размер субсидии из федерального бюджета в 2023 году составит более 655 млн рублей, в 2024 — 231,5 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

В 2023–2024 годах Правительство России направит более 887 млн рублей Свердловской области. Деньги пойдут на развитие коммунальной инфраструктуры и строительство станции водоподготовки "Южная" вблизи Нижнего Тагила.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается на сайте кабмина, работа по обеспечению жителей регионов качественной питьевой водой в рамках федерального проекта "Чистая вода" продолжается.

"Главная цель федерального проекта "Чистая вода" — обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8 % граждан страны", — говорится в сообщении.

Так, станция в поселке Черноисточинске должна заработать в 2024 году. Мощность нового объекта составит 100 тыс. кубометров в сутки, что позволит обеспечить качественной водой более 200 тысяч жителей региона.