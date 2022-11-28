В Нижнем Тагиле на Уралвагонзавод трудоустроят 250 осужденных

У осужденных на принудительные работы гораздо больше возможностей поддерживать социальные связи с семьей и близкими. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловск­ой области

На производство Уралвагонзавода трудоустроят 250 осужденных уральцев, которые были приговорены к принудительным работам и отбывают наказание в Нижнем Тагиле. Из их зарплаты в доход государства будет удерживаться от 5 до 20 %.

Осужденные будут работать в качестве операторов станков с программным управлением, токарей, сверловщиков, фрезеровщиков, шлифовщиков, слесарей механосборочных работ, электросварщиков и машинистов крана.

Сейчас в регионе действуют три исправительных центра — УФИЦ при ИК-6 в Нижнем Тагиле для осужденных женщин, УФИЦ при КП-66 в Решетах для осужденных мужчин, а также УФИЦ при ИК-13 в Верхней Туре. Суммарно в них отбывают наказание 209 осужденных на принудительные работы.

"В УФИЦ направляются только осужденные, вставшие на путь исправления, не имеющие нарушений, желающие поскорей выйти на свободу и воссоединиться со своими семьями. Они проживают на территории общежитий, где сами готовят себе еду, стирают одежду, отдыхают в нерабочее время. Общежитие оснащено всей необходимой бытовой техникой, для проживания созданы хорошие материально-бытовые условия", — пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Отмечается, что у осужденных на принудительные работы гораздо больше возможностей поддерживать социальные связи с семьей и близкими. Им разрешено пользоваться сотовыми телефонами и встречаться с родственниками по выходным. За хорошее поведение осужденным, отбывающим наказание в УФИЦ, разрешается жить за пределами исправительного центра.