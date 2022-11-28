Недипломная работа

От Уральского финансово-юридического института осталось только название. Фото: Павел Ворожцов

Часть бывших студентов обанкротившегося Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) столкнулась с проблемой – подлинность их дипломов поставлена под сомнение. Сведений о них нет на интернет-портале Рособрнадзора, а запросы в ректорат высшего учебного заведения остаются без ответа – институт уже три года прекратил работу, местонахождение его архива неизвестно.

Екатерина Александрова (имя и фамилия изменены. – Прим. «ОГ») проходила обучение в УрФЮИ в 2006–2011 годах по специальности «юриспруденция». Необходимости подтвердить подлинность диплома у выпускницы негосударственного вуза не было, пока она не решила поменять место работы. Тут-то и выяснилось, что сделать это Екатерина не может.

– Самого института уже нет. На портале Рособрнадзора, в реестре документов об образовании, куда я сделала запрос, мой диплом не значится. Сейчас даже стыдно признаться коллегам, что я училась в вузе, который потерял лицензию и даже не пытается мне помочь в подтверждении диплома. Вывод для себя сделала: мои дети будут учиться только в государственном вузе, – рассказала Екатерина Александрова.

УрФЮИ с момента основания в 1992 году выдал дипломы о высшем образовании 25 тысячам выпускников. В 2017 году вуз лишили государственной аккредитации. В 2019 году объявили банкротом, и сейчас на запросы желающих подтвердить легитимность диплома вынуждена отвечать конкурсный управляющий Ольга Рущицкая.

– Каждый день мне звонят выпускники с просьбой о подтверждении документа о высшем образовании. Ситуация на сегодняшний день безвыходная, потому что бывший руководитель вуза Владислав Назаров в нарушении закона о банкротстве не передал мне никакие документы, хотя должен был сделать это еще три года назад. Факт обучения выпускников без них я подтвердить не могу, – пояснила она «ОГ».

Ее слова подтверждает Анжелика Виноградова, в 1995–2012 годах занимавшая пост президента УрФЮИ.

– Я, как кредитор УрФЮИ, знаю, что суд обязал Владислава Назарова передать конкурсной управляющей документы по образованию, но он этого не сделал. В связи с неисполнением этого требования его даже привлекли к ответственности! Но результат нулевой. Люди, потратившие на учебу в вузе время и деньги, не могут подтвердить свой диплом! Сложившаяся ситуация – это безобразие! – считает она.

Анжелика Виноградова добавляет, что по старой памяти выпускники обращаются с просьбами заверить дипломы и к ней. Однако решить эту проблему, по ее словам, может только бывший ректор.

В августе 2016 года Рособрнадзор запретил УрФЮИ набирать абитуриентов. Фото: Павел Ворожцов

Владислав Назаров обвинения отрицает. Он утверждает, что его и созданный им вуз долго и целенаправленно пытаются опорочить. Себя экс-ректор просит называть единственным учредителем УрФЮИ.

– Государственные дипломы действительны и надлежащим образом зарегистрированы в ФРДО (Федеральном реестре сведений о документах об образовании. – Прим. «ОГ»). На данный момент у бывшего ректора нет полномочий на осуществление выдачи подтверждения дипломов в результате искусственного банкротства вуза. Все происходящее является злонамеренными действиями (бездействием) Ольги Рущицкой. Идут судебные процессы в отношении меня, и в их контексте осуществляется вброс дезинформации, – заявил Владислав Назаров «ОГ».

Бывший ректор настаивает на том, что еще 17 февраля 2020 года «осуществил процессуальные действия по передаче архива института». По словам Владислава Назарова, с этого времени архив, расположенный на Горького, д. 6, был в распоряжении конкурсной управляющей Ольги Рущицкой. К ней он и отправляет своих бывших студентов.

Комментарий Андрей ВИННИЦКИЙ, проректор по научной работе УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева: – Как установить подлинность диплома, если представители вуза отказывают тебе в подтверждении документа об образовании, который они сами и выдали. Есть Федеральный реестр сведений документов об образовании – это информационная система, с помощью которой можно все выяснить. Другой способ – можно истребовать у конкурсного управляющего или установить факт обучения, обратившись в суд. Но мне кажется, встает по сути вопрос, о том, что те или иные дипломы могут быть поддельными. И для ответственного человека возникнет перспектива уголовной ответственности. В этом случае кто-то должен очень сильно озаботиться и найти все необходимые подтверждающие документы. Надзорные органы могли бы поставить такой вопрос.

Негосударственный институт располагался в центре Екатеринбурга, в здании на Карла Либкнехта, д. 1. Сейчас по этому адресу зарегистрировано другое учреждение. В ситуации, когда местонахождение архива обанкротившегося УрФЮИ неизвестно, у выпускников возникает вопрос об альтернативных путях подтверждения полученного образования.

Екатерина Александрова, не найдя своего диплома в реестре документов об образовании на портале Рособрнадзора, собирается вступить с организацией в переписку. Конкурсный управляющий Ольга Рущицкая советует обращаться за установлением факта обучения в УрФЮИ в суд. По ее словам, это небыстрый, но единственный на сегодняшний день выход. Положительная судебная практика решения этого вопроса уже сформирована. Ею с «ОГ» поделилась выпускница УрФЮИ Анна Иванова (имя и фамилия изменены. – «ОГ»).

Женщина работает юристом в госструктуре. Диплом УрФЮИ получила в 2006 году. Когда возникла необходимость подтвердить его подлинность, то никаких следов документа в реестре Рособрнадзора не нашла. Обратилась в суд. В рамках особого производства факт обучения Анны в негосударственном вузе был установлен.

Сама процедура длительная, и нужно иметь сильную мотивацию, чтобы пройти судебное разбирательство, – признается выпускница УрФЮИ. – Четыре месяца я собирала документы официальных отказов из госструктур, имеющих основания для подтверждения подлинности дипломов. Немало времени ушло на то, чтобы собрать доказательную базу: официальные фотоальбомы с сокурсниками, зачетную книжку, копии справок о прохождении обучения в вузе и тому подобное. Я потратила на это полтора года.

СПРАВКА Уральский финансово-юридический институт (УрФЮИ) – частное (негосударственное, коммерческое) высшее учебное заведение. Вуз основан в 1992 году при участии профессоров Уральской государственной юридической академии. В 1998 году был признан самым перспективным и динамично развивающимся вузом Уральско-Сибирского региона России. В 2008 году открыта юридическая аспирантура. Специальности: теория государства и права, административное право. В мае 2017 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии УрФЮИ. В сентябре 2019 Свердловский арбитражный суд признал УрФЮИ банкротом.