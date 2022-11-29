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Общество
29 ноября 2022, 11:21

Президент России наградил свердловского кинематографиста Владимира Макеранца

  Валерия Белякова
Владимир Макеранец

Владимир Макеранец удостоен медали "За труды в культуре и искусстве". Фото: Владимир Мартьянов

Председатель Свердловского отделения российского Союза кинематографистов Владимир Макеранец удостоен медали "За труды в культуре и искусстве". Указ Президента РФ Владимира Путина о присвоении награды опубликован на официальном портале правовой информации.

"Наградить медалью "За труды в культуре и искусстве" Макеранца Владимира Ильича — председателя Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", — указано в документе. 

Государственной награды был удостоен еще один житель Свердловской области. Разливщик цветных металлов предприятия "Уралэлектромедь" Александр Коуров получил почетное звание "Заслуженный металлург Российской Федерации".

Напомним, ранее госнаград были удостоены 12 жителей Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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