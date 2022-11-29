В Екатеринбурге семьи мобилизованных освободили от платы за детсад

Документы для получения льготы родителям необходимо сдать в районные администрации. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге освободили от платы за детский сад семьи, члены которых участвуют в специальной военной операции (СВО). Информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе администрации города.

"Вышло изменение в распоряжение департамента образования о родительской плате. Действительно, родители освобождены от уплаты", — уточнили в мэрии Екатеринбурга.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что ожидают порядка тысячи заявок от родителей, кому положена мера поддержки. Воспользоваться льготой семьи смогут после того, как предоставят в администрацию района документы, подтверждающие участие отца ребенка в специальной военной операции. Какие именно нужны справки, расскажут в детских садах.

Напомним, ранее в Свердловской области приняли решение об обеспечении в школах горячим питанием детей, родители которых участвуют в СВО.