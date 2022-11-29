У тренера «Автомобилиста» – крутой Ник

Ник Эберт в трех матчах с «Барысом» забил три шайбы. Фото: Владимир Васильев

В 35-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке обыграл астанинский «Барыс» со счетом 4:3. Победный гол забил в овертайме 28-летний Ник ЭБЕРТ. Подопечные Николая ЗАВАРУХИНА продолжают уверенно лидировать в Восточной конференции.

«Автомобилист» и «Барыс» встречались друг с другом уже в третий раз в сезоне. В первых поединках команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:0. В новой встрече соперники забили друг другу почти в два раза больше голов, чем в двух предыдущих играх вместе взятых.

«Шоферы» начали матч плохо: уже через 55 секунд после стартового вбрасывания они пропустили первый гол, а на шестой минуте, после чудовищной позиционной ошибки защитников, — еще один. После этого наставник хозяев Николай Заварухин заменил вратаря Владимира Галкина (который вышел на лед впервые с 8 ноября) на Игоря Бобкова.

«Автомобилист» встрепенулся и на 13-й минуте забил первый ответный гол: отличился защитник Ник Эберт. Но уже через 14 секунд «Барыс» восстановил разрыв в две шайбы. К счастью для уральцев, это был последний успех гостей.

На 29-й минуте Виктор Неучев, получив отличный пас из-за ворот от Стефана да Косты, сократил разрыв до минимума, а на 54-й Павел Куликов сравнял счет.

На исходе основного времени матча канадский легионер «Барыса» Линден Вей схлопотал удаление, и «Автомобилист» в начале овертайма его реализовал. Свой второй гол в матче забил Ник Эберт.

Екатеринбуржцы одержали 24-ю победу в сезоне, набрали 51 очко и по-прежнему лидируют на Востоке. В турнирной таблице всей лиги «Автомобилист» делит с ЦСКА вторую позицию.

Стефан да Коста, сделавший в игре с «Барысом» две голевые передачи, вышел на первое место в списках лучших бомбардиров КХЛ (39 очков) и лучших ассистентов (27 передач).

После долгого перерыва, вызванного травмой, в составе «шоферов» сыграл их капитан Сергей Широков. А вот два других ведущих форварда – Патрис Кормье и Анатолий Голышев – продолжают пребывать в лазарете. Но и без них команда не сбавляет оборотов, набирая очки уже 9 игр подряд.

Следующий матч «Автомобилист» проведет в пятницу, 2 декабря, и опять с «Барысом», но на сей раз в Астане.

Прямая речь – Плохое начало – вы все видели это. Не было концентрации. Медленно думали, медленно шайба ходила, за что нас соперник и наказал. Поговорили с ребятами в перерыве, перестроили звенья. Здорово, что вытащили матч. Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста»

Герой матча Ник Эберт – защитник. Родился в 1994 году в Ливингстоне (США).

За океаном играл только в молодежных и минорных лигах (в 2015 году стал чемпионом АХЛ).

В КХЛ впервые появился в 2017 году, отыграв один сезон за братиславский «Слован» (44 матча, 7 голов, 12 передач).

Последние два года провел в шведском «Эребру».

За «Автомобилист» сыграл 34 матча, в которых набрал 25 очков (7+18) – то есть уже превысил личный рекорд в КХЛ. На данный момент входит в тройку самых результативных защитников лиги.