У тренера «Автомобилиста» – крутой Ник

В 35-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке обыграл астанинский «Барыс» со счетом 4:3. Победный гол забил в овертайме 28-летний Ник ЭБЕРТ. Подопечные Николая ЗАВАРУХИНА продолжают уверенно лидировать в Восточной конференции.
«Автомобилист» и «Барыс» встречались друг с другом уже в третий раз в сезоне. В первых поединках команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:0. В новой встрече соперники забили друг другу почти в два раза больше голов, чем в двух предыдущих играх вместе взятых.
«Шоферы» начали матч плохо: уже через 55 секунд после стартового вбрасывания они пропустили первый гол, а на шестой минуте, после чудовищной позиционной ошибки защитников, — еще один. После этого наставник хозяев Николай Заварухин заменил вратаря Владимира Галкина (который вышел на лед впервые с 8 ноября) на Игоря Бобкова.
«Автомобилист» встрепенулся и на 13-й минуте забил первый ответный гол: отличился защитник Ник Эберт. Но уже через 14 секунд «Барыс» восстановил разрыв в две шайбы. К счастью для уральцев, это был последний успех гостей.
На 29-й минуте Виктор Неучев, получив отличный пас из-за ворот от Стефана да Косты, сократил разрыв до минимума, а на 54-й Павел Куликов сравнял счет.
На исходе основного времени матча канадский легионер «Барыса» Линден Вей схлопотал удаление, и «Автомобилист» в начале овертайма его реализовал. Свой второй гол в матче забил Ник Эберт.
Екатеринбуржцы одержали 24-ю победу в сезоне, набрали 51 очко и по-прежнему лидируют на Востоке. В турнирной таблице всей лиги «Автомобилист» делит с ЦСКА вторую позицию.
Стефан да Коста, сделавший в игре с «Барысом» две голевые передачи, вышел на первое место в списках лучших бомбардиров КХЛ (39 очков) и лучших ассистентов (27 передач).
После долгого перерыва, вызванного травмой, в составе «шоферов» сыграл их капитан Сергей Широков. А вот два других ведущих форварда – Патрис Кормье и Анатолий Голышев – продолжают пребывать в лазарете. Но и без них команда не сбавляет оборотов, набирая очки уже 9 игр подряд.
Следующий матч «Автомобилист» проведет в пятницу, 2 декабря, и опять с «Барысом», но на сей раз в Астане.
Прямая речь
– Плохое начало – вы все видели это. Не было концентрации. Медленно думали, медленно шайба ходила, за что нас соперник и наказал. Поговорили с ребятами в перерыве, перестроили звенья. Здорово, что вытащили матч.
Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста»
Герой матча
Ник Эберт – защитник.
- Родился в 1994 году в Ливингстоне (США).
- За океаном играл только в молодежных и минорных лигах (в 2015 году стал чемпионом АХЛ).
- В КХЛ впервые появился в 2017 году, отыграв один сезон за братиславский «Слован» (44 матча, 7 голов, 12 передач).
- Последние два года провел в шведском «Эребру».
- За «Автомобилист» сыграл 34 матча, в которых набрал 25 очков (7+18) – то есть уже превысил личный рекорд в КХЛ.
На данный момент входит в тройку самых результативных защитников лиги.
- Опубликовано в №220 от 30.11.2022