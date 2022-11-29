Имя Владимира Рогожкина присвоили спортивному центру

В 1998 году Владимир Рогожкин был удостоен звания «Почетный гражданин Артинского района». Фото предоставлено «Артинские вести»

На прошлой неделе в селе Манчаж Артинского городского округа торжественно открыли мемориальную доску бывшему директору совхоза «Манчажский» Владимиру РОГОЖКИНУ. Установлена она на здании спортивно-оздоровительного центра, которое было построено при содействии Бориса ЕЛЬЦИНА, в бытность его первым секретарем Свердловского обкома КПСС, и которому два года назад было присвоено имя легендарного директора.

Владимир Алексеевич Рогожкин возглавил совхоз «Манчажский» в 1976 году, когда ему исполнилось 38 лет. Сразу после назначения начал модернизацию производства и инфраструктуры соцкультбыта. Результат его усилий быстро оценили: уже в 1977 году хозяйство стало победителем Всероссийского социалистического соревнования, а в последующие годы неоднократно становилось участником Выставки достижений народного хозяйства СССР. Имя Владимира Рогожкина было занесено на Всесоюзную доску ВДНХ.

С периодом работы Владимира Рогожкина в Манчаже связано немало интересных историй. Об одной из них, связанной с появлением в селе культурно-оздоровительного (нынче спортивно-оздоровительного) центра, в газете «Артинские вести» рассказал в свое время парторг совхоза «Манчажский» Анатолий Куляшов.

«В декабре 1982 года первый секретарь обкома КПСС Борис Николаевич Ельцин и инструктор сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС Валерий Николаевич Романов приехали в Манчаж, чтобы вручить нам грамоту о присвоении совхозу звания имени 60-летия СССР, – вспоминал парторг. – Торжество проходило в сельском Доме культуры. Борис Николаевич, выйдя на крыльцо, по-царски заключил: «Хватит вам ютиться в таком очаге культуры, манчажцы заслужили большего – построим для вас КОЦ!»

Культурно-оздоровительный центр в то время был в области в единственном экземпляре – его построили в элитном поселке Балтым возле Верхней Пышмы. Для манчажцев, как рассказывал Анатолий Куляшов, организовали три рейса на вертолете, чтобы они лично убедились, какой грандиозный подарок делает им обком партии.

Уже в 1986 году центр в Манчаже был открыт. В те же годы Владимир Алексеевич был назначен первым секретарем Артинского райкома КПСС. В непростом для страны 1991 году снова вернулся в родное хозяйство – уже агрофирму «Манчажская» и руководил ею до 2012 года. Благодаря ему совхозное наследие удалось спасти от развала эпохи приватизации и возродить в новых рыночных условиях. В торжественном открытии мемориальной доски принял участие сын Владимира Рогожкина – Андрей Владимирович, который возглавляет агрофирму в Красноуфимском районе, продолжая таким образом дело отца.

МНЕНИЕ Считаю его своим учителем Михаил КОПЫТОВ, председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания Свердловской области: – С Владимиром Алексеевичем Рогожкиным я начал тесно общаться, когда меня назначили директором совхоза «Красноуфимский». Он к тому времени уже имел за плечами двадцатилетний опыт руководства совхозом «Манчажский» в соседнем Артинском районе. И я часто ездил к нему в гости перенимать опыт. Самый главный урок, который от него получил: «Создай людям достойные условия жизни, тогда и на производстве все будет нормально». Он учил, что если на селе будут современные фермы и сельхозтехника, благоустроенное жилье, хорошие дороги, Дома культуры, школы, то и трудиться люди будут на совесть. И это были не просто слова, Владимир Алексеевич все это делал в своем хозяйстве. При нем были построены машинно-тракторная мастерская, зерносушильные комплексы, а также столовая, аптека, пекарня, детский сад, возведены жилые дома, заасфальтированы основные дороги. Продолжали мы с ним общаться и когда я был заместителем, а затем министром сельского хозяйства Свердловской области. Человек он был прямой, всегда говорил то, что считал нужным сказать, невзирая на звания и должности. К его советам и суждениям стоило прислушаться. Его вклад в развитие сельского хозяйства отмечен четырьмя орденами – для нашей отрасли это редкость.

СПРАВКА Владимир Рогожкин был удостоен ордена Октябрьской революции, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, множества медалей. За успехи в обновлении материально-технической базы совхоза «Искра», где он начинал трудовую деятельность, ему было присвоено звание «Заслуженный механизатор РСФСР».