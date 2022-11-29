Ступеньки офисов и магазинов становятся особенно опасными в зимние месяцы. Фото: Павел Ворожцов

Падением и травмой закончился для Алёны ЧЕХОМОВОЙ понедельничный поход в магазин. Женщина поскользнулась и упала прямо на крыльце торгового учреждения. Врач скорой диагностировал у нее сильный ушиб бедра, теперь Алёне предстоит длительное восстанавление. Представители руководства магазина своей вины в произошедшем не видят. Пострадавшая имеет право требовать с него компенсацию, убеждены эксперты.

Все произошло в понедельник вечером, когда Алёна Чехомова (фамилия изменена. – Прим. «ОГ») пошла в ближайший от дома магазин крупной торговой сети на Викулова, 57, чтобы купить хлеба. Выходя из торговой точки, женщина поскользнулась на крыльце, упала и ударилась бедром о гранитные плиты, которыми оно выложено.

– Наледи на крыльце не было, это меня и обмануло. Поверхность камня сама по себе была гладкой и очень скользкой. Я просто покатилась и сразу упала. Встать не могла – была адская боль. Неприятно поразило, что сотрудники магазина, вышедшие на крыльцо, не предложили мне никакой помощи. Просто стояли и наблюдали за происходящим, скрестив руки. Подошли позже, когда я уже поднялась, но только для того, чтобы спросить, где я упала. Это место они накрыли дырявым резиновым ковриком, – рассказала пострадавшая.

Алёна сама вызвала скорую помощь. Медики приехали быстро. «Сказали, что если бы не толстый слой одежды, наверняка был бы перелом бедра – рассказывает женщина. – А так – отделалась ушибом».

В травмпункте Алёне сказали, что травма очень сильная и хромота сохранится длительное время. Предложили оформить больничный.

Крыльцо, на котором Алёна Чехомова повредила себе ногу. Фото: Алёна Чехомова

Совет врача Не держите руки в карманах Чтобы избежать чреватых травмами падений на скользком покрытии, врачи скорой помощи советуют одеваться по сезону: обувь должна быть на толстой рельефной подошве; теплая шапка спасет голову не только от холода, но и от сильного удара. То, как люди ходят, тоже имеет большое значение. Если под ногами скользко или вы спускаетесь со ступенек, не держите руки в карманах. Мария МАЛЫГИНА, врач-анестезиолог Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга: – При внезапных падениях на скользкой дороге люди обычно падают, выставляя вперед прямые руки – и нередко это приводит к переломам. Падая, руки нужно держать согнутыми – тогда они самортизируют от земли и, скорее всего, останутся в сохранности. Если человек ударился головой, был какое-то время без сознания, а потом пришел в себя и испытывает боль, головокружение, тошноту, то велика вероятность черепно-мозговой травмы. В этом случае обязательно требуется врачебный осмотр. Часто, поскальзываясь, люди падают плашмя и ударяются головой. Это чревато сотрясением головного мозга. Если есть боль, нарушение функций конечностей, человек не может самостоятельно встать, необходимо вызвать скорую помощь. Если человек находится без сознания, ее обязательно нужно дождаться. До приезда медиков пострадавшего необходимо аккуратно повернуть набок, чтобы он не задохнулся из-за неправильного положения головы. Если пострадавший испытывает сильную боль после падения на кости таза, груди или на позвоночник, его ни в коем случае до приезда врачей не нужно поднимать или переворачивать. А любые перемещения производить только на специальном медицинском щите.

В магазине, на крыльце которого пострадала покупательница, «ОГ» сообщили, что сразу после происшествия обработали территорию около крыльца противогололедной смесью. Это обстоятельство его директор Евгений Красиков отметил особо.

– Я осмотрел наутро крыльцо: нигде никакой наледи нет. Сам проверил, скользит или нет – не скользит, но для того чтобы избежать таких случаев, который произошел в понедельник, сделали просыпку возле крыльца, хотя там тоже нет никакого льда. Покупательнице приношу извинения. Сожалею, что такой случай произошел, но виновным себя не считаю, – заявил Евгений Красиков.

Исчерпывающего ответа на вопрос, зачем извиняться, если не виноват, руководитель торговой точки на Викулова, 57 дать не смог. Но сообщил, что готов встретиться с пострадавшей и обсудить ситуацию, если та принесет с собой справку, подтверждающую полученную травму.

Алёна Чехомова уверена, что упала и травмировалась именно из-за покрытия крыльца. По ее словам, она далеко не первая, кто падает на уложенном здесь скользком камне. Пострадавшая намерена добиваться справедливости, чтобы избавить других людей от подобных травм.

По словам юриста Алексея Силиванова, основной вопрос в этой истории – что стало причиной травмы: неосторожность потерпевшей или действия (бездействие) хозяина территории, в данном случае магазина.

– Если вы упали на крыльце магазина, покупателем которого являетесь, сразу включается Закон о защите прав потребителей. В нем говорится, что предоставляемая услуга должна быть безопасна. А значит, уже есть основания взыскать с магазина расходы на лечение и компенсацию морального вреда. А вот определить, скользкой или нескользкой была поверхность на крыльце магазина, где травмировалась Алёна, будет непросто. Это очень субъективный момент, требующий заключения эксперта, – поясняет юрист.

Совет юриста Какие ваши доказательства Алексей СИЛИВАНОВ, юрист: – Доказательствами того, что травма получена по вине владельца магазина, могут стать показания свидетелей, сделанная непосредственно на месте происшествия видеозапись, на которой будет видна представляющая опасность поверхность либо фиксация происшествия сотрудником полиции. Если повреждения сильные, необходимо вызывать скорую помощь на место получения травмы. Врачи фиксируют место и обстоятельства ее получения, а также оценивают ущерб здоровью, о чем составляют соответствующий документ. Все это может пригодиться в суде для определения виновного и последующего вынесения решения.

Президент Национального объединения участников строительной индустрии (НОСИ), президент Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Александр Лощенко знает, как сделать гранитную поверхность безопасной:

– Чтобы гранит не скользил, делают его термообработку. Но об этом надо побеспокоиться еще при заказе стройматериала. Другой вариант – укладка так называемой испанской плитки. Она шероховатая, так как делается из обожженной глины. Самый доступный вариант для предотвращения скольжения на гранитной поверхности – постелить резиновую дорожку или коврик.

Алексей Силиванов рекомендует пострадавшей не спешить обращаться в суд. Для начала юрист советует обратиться к руководству торговой точки и изложить директору свою версию происшествия и претензию с указанием адекватного размера ожидаемой компенсации. Вполне возможно, что у сторон получится уладить дело миром. В случае отказа о нем можно будет заявить в суде.