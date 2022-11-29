В Свердловской области наградили победителей конкурса "Славим человека труда!"

Всем награжденным уже выплачены премии. 55 тысяч рублей за первое место, 45 тысяч рублей – за второе и 30 тысяч рублей — за третье. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня в колонном зале Дома Севастьянова в Екатеринбурге подвели итоги конкурса профмастерства Свердловской области "Славим человека труда!". Дипломов и денежных премий удостоены 36 уральцев. Заслуженные награды представителям рабочих профессий вручал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

Всем награжденным уже выплачены премии из областного бюджета. 55 тысяч рублей за первое место, 45 тысяч рублей — за второе и 30 тысяч рублей за третье место. Кроме того, победители и призеры конкурса "Славим человека труда!" получают возможность принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии".

"Мастера из Свердловской области достойно представляют регион на российских соревнованиях. Эта церемония — гимн человеку труда, созидателю, строителю сильной и стабильной России", — сказал Алексей Шмыков.

Швея 6-го разряда из Екатеринбурга Анна Бон уже четверть века в профессии. На конкурсе ей, как и другим участникам, пришлось сшить сарафан для девочки. Задание для мастера оказалось не слишком сложным.

"Я умею шить все: от детских вещей до мужского классического костюма. В профессии меня в свое время привлекла творческая составляющая, возможность проявить свои способности. Удовлетворение своих интересов не на последнем месте, можно себя одеть и своих близких во что-то модное и эксклюзивное, а не то, что есть на рынке, — говорит Анна. — Во время соревнований мы со швеями передаем новые технологии друг другу, делимся опытом. Вот даже сейчас на церемонии награждения обратила внимание на мужчину, у него брюки классические, а вот карманы у него обработаны по новой тенденции, один карман в листочку, другой карман сделан совсем по-другому. Это уже профессиональное, мы тут все подсматриваем, все себе записываем".

В 2022 году в конкурсе участвовали представители 12 профессий в номинациях "Лучший метролог", "Лучшая швея", "Лучший лаборант химического анализа", "Лучший оператор гидроманипулятора", "Лучший повар", "Лучший оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота", "Лучший парикмахер", "Лучший фельдшер", "Лучший лаборант", "Лучший плотник", "Лучший плиточник", "Лучший водитель автобуса". Всего конкурс объединил 185 профессионалов.

Напомним, проект "Славим человека труда!" реализуется с 2011 года. Конкурсы профессионального мастерства включают теоретические и практические задания. В числе задач первенства — повышение престижа рабочих специальностей, обмен лучшими практиками, стимулирование рационализаторской работы.

Как отмечал ранее губернатор Евгений Куйвашев, благодаря проекту "Славим человека труда!" на Среднем Урале возрождаются институты наставничества на предприятиях, поддерживаются трудовые династии.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.