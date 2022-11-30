Темы дня

Общество
30 ноября 2022, 12:29

В полиции Екатеринбурга назначен новый глава уголовного розыска

  Валерия Белякова
Полиция

Угрозыск екатеринбургской полиции возглавил Рустам Мингазов. Фото: Павел Ворожцов

Отдел уголовного розыска Управления МВД России по Екатеринбургу возглавил новый начальник. Им назначен Рустам Мингазов.

Информация появилась на официальном сайте екатеринбургской полиции в разделе "Структура". 

Ранее личному составу представили нового заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области — полковника Сергея Ремезкова. На него возложены обязанности по решению вопросов кадрового обеспечения, боевой и служебной подготовки сотрудников.

Напомним, в свердловском главке полиции продолжается инспекция федеральной комиссии МВД, которая проверяет оперативно-служебную деятельность гарнизона.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.11.2022, 16:14 / Общество
В России отцов хотят отправлять в обязательный декрет
30.11.2022, 16:00 / Общество
Госдума запретит арестовывать счета участников спецоперации
30.11.2022, 15:52 / Экономика
Средний Урал получит 61,5 млн рублей для компенсации затрат сельхозпредприятиям
30.11.2022, 15:16 / Общество
Полицейские из Ивделя спасли на трассе замерзающую в 30-градусный мороз семью
30.11.2022, 14:38 / Экономика
Евгений Куйвашев вручил награды лучшим работникам оборонных предприятий Среднего Урала