В полиции Екатеринбурга назначен новый глава уголовного розыска

Отдел уголовного розыска Управления МВД России по Екатеринбургу возглавил новый начальник. Им назначен Рустам Мингазов.
Информация появилась на официальном сайте екатеринбургской полиции в разделе "Структура".
Ранее личному составу представили нового заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области — полковника Сергея Ремезкова. На него возложены обязанности по решению вопросов кадрового обеспечения, боевой и служебной подготовки сотрудников.
Напомним, в свердловском главке полиции продолжается инспекция федеральной комиссии МВД, которая проверяет оперативно-служебную деятельность гарнизона.