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Общество
30 ноября 2022, 13:57

"Регион в кадре": покажем самые интересные новости "Областной газеты"

  Валерия Белякова
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"Областная газета" есть в Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассниках", российском национальном видеохостинге rutube. Фото: Алексей Кунилов

Издание рассказывает об интересных событиях, актуальных вопросах и проблемах, жизненных историях в видеорубрике "Регион в кадре".

В сентябре наша редакция подготовила материал об отправке на МКС екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева. Он возглавил экипаж корабля "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22"). Кто составил ему компанию в полете и сколько времени космонавт проведет на околоземной орбите, можно узнать из видео.

Актуальным в эпидсезон стал материал о вакцинации от коронавируса в Свердловской области интраназальным способом. Мы показали, как выглядят атомайзеры — насадки для введения препарата в организм человека через нос, а также рассказали, как нужно подготовиться к прививке.

Уральцев затронула история батюшки, который отправился в качестве участника на международный чемпионат по гиревому спорту. "Областная газета" рассказала, как клирику мужского монастыря из Алапаевска отцу Серафиму удается совмещать служение Богу, воспитание молодежи и занятия спортом.

Из рубрики "Регион в кадре" читатели узнали об отказе Сергея Карякина от участия в ралли-марафоне "Дакар-2023". Гонщика не устроила политика международной автомобильной федерации в отношении России.

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Областная газета Свердловской области

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