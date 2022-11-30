В Кольцово таможенники задержали пассажира с 4-килограммовой золотой цепью

Стоимость цепи превышает 10 млн рублей. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники международного аэропорта Кольцово обнаружили в багаже одного из россиян, вылетавших в ОАЭ, золотую цепочку весом 4 кг. Украшение состоит из спаянных между собой звеньев, предположительно, из золота 999 пробы.

Зарегистрировавшись на рейс, мужчина проследовал в "зеленый" коридор. В ходе рентгеновского досмотра таможенники заметили в рюкзаке пассажира большой предмет из металла. Мужчина пояснил, что берет с собой изделие исключительно для личного пользования.

Стоимость цепи превышает 10 миллионов рублей.

В пресс-службе Уральской таможенной службы напоминают, что с 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года в России действует запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгоценных металлов. Цепь была изъята у пассажира и отправлена на экспертизу, по итогам которой специалисты примут процессуальное решение.

Видео: пресс-служба Уральского таможенного управления.