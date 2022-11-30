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Общество
30 ноября 2022, 16:14

В России отцов хотят отправлять в обязательный декрет

  Валерия Белякова
Отец и ребенок

Предполагается, что отпуск по уходу за ребенком для папы будет оплачен. Фото: Галина Соловьева

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила отправлять отцов в декретный отпуск на срок от месяца до двух. Парламентарий рассказала, инициатива будет внесена в законопроект, который уже начали разрабатывать.

По мнению депутата, декрет отца существенно не скажется на бюджете семьи. Предполагается, что отпуск по уходу за ребенком для папы будет оплачен.

"Во-вторых, можно проговорить, какая будет оплата, может, это будет как отпуск папе оплачиваться. Допустим, в год, когда рождается ребенок, отпуск — месяц в определенное время", — рассказала Татьяна Буцкая, сообщает "Парламентская газета".

Сейчас в декрет при рождении малыша на срок от полутора до трех лет преимущественно уходят мамы. Процент отцов, оформляющих отпуск по уходу за ребенком, минимален. Парламентарий добавила, что данную инициативу обсудит с общественностью.

Напомним, ранее Минтруд РФ сообщил о максимальных суммах декретных выплат в 2023 году.

Областная газета Свердловской области

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