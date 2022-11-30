Совфед одобрил закон о запрете проведения митингов возле церквей и зданий органов власти

Региональные власти смогут самостоятельно расширять список мест, где будут запрещены митинги, собрания, шествия, демонстрации. Фото: Владимир Мартьянов

В среду, 30 ноября, Совет Федерации одобрил закон, расширяющий перечень мест, где запрещено проводить митинги, демонстрации, шествия и собрания. При этом региональные власти смогут дополнительно вводить собственные ограничения

В законе указаны следующие места, где запрещено проведение митингов и демонстраций:

здания органов публичной власти и прилегающие к ним территории;

земельные участки, где расположены церкви;

аэропорты, железнодорожные и автомобильные вокзалы;

порты;

здания и территории вузов, школ и больниц;

участки рядом с объектами, обеспечивающими функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

В настоящее время проведение митингов запрещено только возле зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, каждый регион России сможет дополнительно расширять перечень территорий, на которых запрещены митинги, если это обусловлено "историческими, культурными и иными объективными особенностями субъекта" РФ.