Совфед одобрил закон о запрете проведения митингов возле церквей и зданий органов власти

В среду, 30 ноября, Совет Федерации одобрил закон, расширяющий перечень мест, где запрещено проводить митинги, демонстрации, шествия и собрания. При этом региональные власти смогут дополнительно вводить собственные ограничения
В законе указаны следующие места, где запрещено проведение митингов и демонстраций:
- здания органов публичной власти и прилегающие к ним территории;
- земельные участки, где расположены церкви;
- аэропорты, железнодорожные и автомобильные вокзалы;
- порты;
- здания и территории вузов, школ и больниц;
- участки рядом с объектами, обеспечивающими функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.
В настоящее время проведение митингов запрещено только возле зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, каждый регион России сможет дополнительно расширять перечень территорий, на которых запрещены митинги, если это обусловлено "историческими, культурными и иными объективными особенностями субъекта" РФ.