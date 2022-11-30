Евгений Куйвашев поручил построить хоккейный корт в селе Покровском

Евгений Куйвашев по поручению Президента России провел 30 ноября прием граждан. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по поручению Президента России провел 30 ноября прием граждан. После рассмотрения обращений свердловчан региональные власти приступят к реализации целого ряда проектов, среди которых — новый хоккейный корт в селе Покровском Каменского района.

С просьбой о создании корта на территории сельской школы к губернатору обратился Евгений Вешкурцев. Он отметил, что из 3,3 тыс. жителей Покровского 720 человек — это дети. В селе даже есть взрослая любительская хоккейная команда, однако им приходится играть в поселках Колчедан и Мартюш, расположенных по соседству.

Вопросом строительства хоккейного корта в Покровском начинал заниматься еще Дмитрий Дегтярев, региональный министр АПК и продовольствия, однако завершить проект не успел, скончался в июле 2020 года после заболевания коронавирусом.

Евгений Куйвашев поручил выделить на территории Покровской школы земельный участок и до 1 сентября 2023 года построить хоккейный корт. В дальнейшем в селе организуют спортивную секцию, которую смогут посещать как дети, так и взрослые. По инициативе местных жителей, корту будет присвоено имя Дмитрия Дегтярева, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Также по итогам приема граждан глава Среднего Урала поручил создать в Кушве реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, установить ФАП в деревне Макуй, отремонтировать детскую библиотеку в Дегтярске и возвести в деревне Приданниково Красноуфимского района новую газовую котельную. Помимо этого в поселке Привокзальном, расположенном под Верхотурьем, раньше срока завершится благоустройство общественного пространства на улице Советской.