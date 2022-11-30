Евгений Куйвашев поручил выстроить взаимодействие с НКО для борьбы с наркоманией

Такое взаимодействие, по мнению губернатора, повысит качество комплексной работы с наркозависимыми. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание региональной антинаркотической комиссии, где обсуждали развитие системы профилактики наркомании и взаимодействия с институтами гражданского общества. Глава Среднего Урала заявил о необходимости выстраивания связи между властями и некоммерческими организациями (НКО), имеющими опыт работы с наркозависимыми.

По мнению Евгения Куйвашева, появление государственного реабилитационного центра "Урал без наркотиков" позволило выработать современный подход к борьбе с наркоманией.

"Для развития целостной системы реабилитации и ресоциализации наркоманов в эту систему также должны быть включены профильные негосударственные организации, действующие в рамках правового поля. Необходимо укреплять взаимодействие между наркологическими организациями, организациями социальной помощи населению, центрами занятости населения и негосударственными центрами социальной реабилитации", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Такое взаимодействие сохранит непрерывность цепочки "лечение — реабилитация — социальная реабилитация", а также повысит качество комплексной работы с наркозависимыми.

Добровольцы НКО "Анонимные наркоманы" рассказали участникам заседания о своем опыте борьбы с наркоманией. Организация представляет собой сообщество выздоравливающих наркозависимых, которые помогают друг другу отказаться от запрещенных веществ и научиться жить без них.

"Мы не занимаемся профессиональным лечением, основная наша деятельность заключается в организации регулярных собраний, на которых участники сообщества делятся друг с другом опытом преодоления зависимости. Собрания проходят как для зависимых, так и для созависимых, в онлайн и офлайн режимах", — рассказал один из волонтеров.

На Среднем Урале действует 33 группы НКО "Анонимные наркоманы": в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ревде, Ирбите, Полевском, Качканаре, Североуральске и других городах. Любой наркозависимый может бесплатно стать членом сообщества.