Кипр ввел плату за туристическую визу для россиян

С 1 декабря виза взрослым россиянам на Кипр обойдется в 80 евро. Фото: Владимир Мартьянов

С 1 декабря граждане России не смогут бесплатно оформить туристическую визу на Кипр.

Взрослым оформление визы будет стоить 80 евро, для детей от 6 до 12 лет — 40 евро. Решение о введении платы власти Кипра приняли 31 октября. Республика одной из последних присоединилась к инициативе Евросоюза (ЕС) о приостановке упрощенного визового режима для россиян. Ранее, по старым правилам, оформить кипрскую визу россияне могли бесплатно.

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолетов, а также аннулировал гражданство нескольких крупных бизнесменов. При этом в июле 2022 года кипрские отельеры признали, что отели теряют часть доходов из-за отсутствия российских туристов, сообщает РБК.

Напомним, ранее границы для туристов из России закрыли ряд европейских стран. Среди них Литва, Финляндия, Чехия.