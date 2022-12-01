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Общество
1 декабря 2022, 12:03

Мальчик из Екатеринбурга стал звездой шоу на федеральном канале

  Валерия Белякова
Ян Цапник и Тимофей Гринько

Тимофей Гринько выступил в шоу "Вундеркинды". Фото: предоставлено Светланой Гринько

Восьмилетний Тимофей Гринько из Екатеринбурга выступил в шоу "Вундеркинды" на телеканале "Пятница". Об этом "Областной газете" рассказала мама ребенка Светлана Гринько.

"Мы танцами занимаемся с 4,5 лет, а крампом — год, ему очень нравится этот стиль уличного танца. Ведущие должны были угадать его хобби. На выбор было предложено четыре варианта: мастерски владеет ножом-бабочкой, исполняет трюки на байке, знает все песни группы "Гражданская оборона" или является звездой крампа. Специально была выбрана такая одежда, чтобы она могла подойти под любую из категорий", — говорит Светлана Гринько.

По правилам шоу, звездные гости должны понять, каким талантом обладает юный участник. Если взрослые не угадывают занятие ребенка — в копилку дарования падает выигрыш.

Талант Тимофея ведущие определили. Премию он не выиграл, но получил много положительных эмоций, поделилась мама мальчика.

Напомним, ранее школьников из Свердловской области пригласили принять участие в программе "Умницы и умники".

Областная газета Свердловской области

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