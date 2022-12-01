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1 декабря 2022, 17:44

В Екатеринбурге встретили поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Фото

Поезд

В Екатеринбурге Дед Мороз будет гостить до 20:35. Фото: Полина Зиновьева

На железнодорожный вокзал Екатеринбурга 1 декабря прибыл из Великого Устюга праздничный поезд с Дедом Морозом, Снегурочкой и их командой. "Областная газета" показывает и рассказывает, как жители уральской столицы встречали сказочных персонажей.

Поезд состоит из 19 вагонов. В них разместились приемная Деда Мороза, места для квестов и игр "Сказочная деревня", сцена, рестораны, лавки с сувенирами и многое другое. Паровоз, который тянет состав, украшен праздничными гирляндами и рисунками. 

Фото: Полина Зиновьева

Несмотря на то что состав прибыл в Екатеринбург в разгар рабочего дня, желающих встретить волшебных гостей было много.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой екатеринбуржцев поздравили с наступающим Новым годом первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, председатель регионального парламента Людмила Бабушкина и начальник СвЖД Иван Колесников.

Фото: Полина Зиновьева

Дед Мороз со своей командой устроили фотосессию и провели концерт для екатеринбуржцев. Отдельная программа была организована для обладателей билетов на встречу с новогодним волшебником, которая включает в себя беседу с Дедом Морозом, чаепитие и подарки.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Поезд выехал из Великого Устюга 22 октября. Он проедет более 120 городов севера России, Транссиба, БАМа и центральной части страны — весь путь займет 85 дней и составит 33 тыс. километров. Предыдущей остановкой поезда был Челябинск. В Екатеринбурге Дед Мороз будет гостить до 20:35.

Областная газета Свердловской области

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