Огнеборцы тушат торфяной пожар у села Шогринского по "зимней" технологии

При тушении пожара огнеборцы разгребут снег, а затем перемешают его с верхним слоем торфа, что позволит охладить очаги. Фото: Алексей Кунилов

Уральская база авиалесоохраны 1 декабря приступила к ликвидации торфяного пожара рядом с селом Шогринским — огнеборцы используют "зимнюю" технологию тушения. Ранее с помощью дронов специалисты установили тлеющие очаги.

При тушении пожара огнеборцы разгребут снег, а затем перемешают его с верхним слоем торфа, что позволит охладить очаги.

"На заключительном этапе охлажденный торфяной слой уплотнят с помощью бульдозера. Применить классический способ борьбы с торфяным пожаром, пролив очаги водой, до наступления плюсовых температур технически невозможно", — рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

К месту возгорания привезли трактор, бульдозер, трал и вахтовый автомобиль для обогрева и приготовления пищи. Тушить пожар будут около 10 человек.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что торфяники могут загореться по двум причинам: в результате неосторожного обращения с огнем или из-за сухих гроз. В зимний период специалисты Уральской базы авиалесоохраны потушили 7 торфяных пожаров, оставшихся с лета.