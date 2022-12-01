Цифровой суверенитет укрепят из Екатеринбурга

Председатель Уральского банка Сбербанка Д. Суховерхов знакомит губернатора Свердловской области Е. Куйвашева и заместителя губернатора Д. Ионина с площадками технохаба. Фото: Полина Зиновьева

Вчера губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ принял участие в открытии первого в России технологического хаба Сбера для работников сферы IT. Новую площадку уже называют центром притяжения для лучших специалистов в сфере информационных технологий не только региона, но и всей страны.

Он разместился на нескольких этажах новой высотки в центре Екатеринбурга. Кроме рабочих мест, где непосредственно создается цифровой продукт, хаб включает в себя зоны релаксации, кафе, зону барбекю и фитнес-зал для «перезагрузки» айтишников. Из окон 16-го этажа открывается отличный вид на реку Исеть с одной стороны и на офисы крупных промышленных компаний Свердловской области с другой. Такая шикарная панорама – одна из составляющих комфортной среды, которую банк создал для своих IT-специалистов на Среднем Урале.

Здание рассчитано на 1 700 рабочих мест, множество дизайнерских пространств разного формата. На каждом этаже расположены коворкинговые и рекреационные зоны, кофе-пойнты, и залы на 150 человек для проведения презентаций и конференций.

Одним из первых с организацией рабочего пространства, где будет создаваться новый цифровой продукт, ознакомился глава региона Евгений Куйвашев. На церемонии открытия технохаба он отметил важность создания новой крупной IT-площадки для Свердловской области.

– Сегодня мы с вами не просто открываем первый в России технологический хаб Сбера. Мы открываем новое окно возможностей для цифровой трансформации нашего региона. Уверен, что на этой площадке будет разработано множество уникальных цифровых продуктов и решений, вырастет не одно поколение сильнейших IT-специалистов. Сейчас это особенно важно для укрепления технологического суверенитета Свердловской области и всей страны, — отметил Евгений Куйвашев.

Старший инженер-разработчик Кирилл Малетин пришел в компанию пять лет назад. Говорит, что на новом месте работать удобно и интересно.

– Огромное пространство, стены не давят. Работаю на современном быстром оборудовании – не приходится ждать, когда откроется файл. Появляются новые задачи. Это интересно, – рассказал Кирилл «ОГ».

– Здесь есть хорошие возможности для развития. Большой коллектив, все рядом и никому нетесно. Всегда можно посоветоваться с коллегами по любому возникающему вопросу, – добавляет его коллега, старший инженер Дмитрий Катюженко.

Для новых IT-сотрудников на одном из этажей создан Центр адаптации. Здесь опытные специалисты помогают новичкам быстро, в течение двух-трех недель, погрузиться в технологическую специфику разработки цифровых продуктов банка.

– У нас есть своя платформа, свой инструмент, через который происходит погружение. На выходе мы отдаем в команду готового специалиста. Наша компания – один из ведущих работодателей. В течение года банк нанимает в целом по России больше семи тысяч IT-специалистов. Прогноз по Екатеринбургу на следующий год – 150–200 человек. Мы открыли эту площадку в Уральской столице как раз потому, что здесь очень много хороших специалистов, есть с кем работать,- рассказала руководитель Центра адаптации Ася Яблокова.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, каждый функциональный элемент такого офиса, от дизайна интерьеров до оборудования рабочих мест, должен содействовать эффективной работе и хорошему настроению.

– Уверен, что наш технохаб в Екатеринбурге станет центром притяжения для лучших IT-специалистов не только региона, но и всей страны. В ближайшие два года мы откроем еще несколько подобных объектов в других городах России, — сообщил Станислав Кузнецов.

Вопросы подготовки IT-специалистов для страны крайне актуальны, добавляет он.

– В последнее время наблюдается рост дефицита кадров в области кибербезопасности в России. Если два года назад дефицит специалистов в этой сфере составлял около 20 тысяч человек, то сегодня по нашей оценке он приближается к 100 тысячам, – пояснил Станислав Кузнецов.

Для решения проблемы необходимо создать возможность для обучения по этой специализации в вузах, а для этого подготовить мощный отряд преподавателей в этой узкой специальности, считает представитель банка.

В одной связке Технологический хаб (англ. hub, букв. — «ступица колеса, центр», в общем смысле – узел ) – организационная структура, которая объединяет на одной площадке большое количество различных участников производственного процесса с целью создания сложного продукта. Такие площадки включают в себя рабочие индивидуальные места, конференц-залы, переговорные зоны и зоны для отдыха сотрудников.