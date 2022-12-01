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1 декабря 2022, 19:16

Средний Урал до конца недели вновь накроет смог

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Предупреждение будет отменено в 20:00 4 декабря. Фото: Александр Зайцев

Синоптики Урала снова объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Смог продержится в регионе 3 дня.

Соответствующее предупреждение появилось на сайте Уралгидромета.

"С 20 часов 1 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сообщили синоптики.

Предупреждение будет отменено в 20:00 4 декабря.

Ранее "ОГ" рассказывала о том, какая погода ждет свердловчан в конце недели. В пятницу и субботу, особенно ночью, будет морозно, однако в воскресенье температура воздуха повысится до комфортных -10...-16 °С.

Областная газета Свердловской области

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