Минюст РФ опубликовал единый перечень иноагентов

Список состоит из 493 позиций. Фото: сайт Минюста РФ

Министерство юстиции РФ опубликовало единый реестр физических и юридических лиц — иноагентов. Список состоит из 493 позиций.

Ознакомиться с полным перечнем иноагентов можно на сайте Минюста.

Отметим, что создание единого реестра связано с тем, что в четверг, 1 декабря, вступил в силу новый закон об иноагентах. В списке указаны наименования юридических и имена физических лиц, основные сведения о них, а также основания для включения в перечень.

Помимо этого разрабатывается реестр физлиц, аффилированных с иноагентами. Гражданин признается аффилированным, если он входит в состав органов юрлица или общественного объединения, признанных иноагентами, или является их учредителем, членом, участником, руководителем.