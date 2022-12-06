Среда для туризма

Фото: Алексей Кунилов.

Финансирование программы комплексного развития Невьянска увеличено на полмиллиарда рублей – решение принял губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. Средства пойдут на реализацию инфраструктурных проектов, которые, согласно планам региональных и местных властей, сделают город еще более комфортным и привлекательным для туристов. Рассчитывают на это и жители Невьянска. В городе нет крупных предприятий, но при этом он обладает богатым историческим наследием, и туризм для него сегодня – главный источник пополнения бюджета.

От сундуков до валенок

Невьянск называют «дедушкой уральских заводов»: именно здесь в начале XVIII века появилось первое на Урале чугуноплавильное и железоделательное производство, положившее начало горнозаводской империиДемидовых. Тогда же в городе была построена Наклонная башня высотой 57,5 метра, сохранившаяся до наших дней. Сейчас это главная достопримечательность Невьянска, объект культурного наследия федерального значения и один из самых узнаваемых символов Свердловской области (см. врезку. – «ОГ»).

Ежегодно взглянуть на уникальный памятник архитектуры приезжает множество туристов. В этом году их было почти 200 тысяч человек – в полтора раза больше, чем пять лет назад.

– Много автобусов из соседних регионов – Пермского края, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, ХМАО. А вообще, к нам едут со всей страны. К примеру, на прошлой неделе город посетили гости из Сыктывкара и Москвы. Несмотря на события нынешнего года, регулярно приезжают и представители других стран. В общем, интерес к городу не только не ослабевает, а, наоборот, растет, – рассказала генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.

Заместитель директора по работе с местными сообществами музея смыслов "Усадьба Подвинцева" Анастасия Калимуллина встретила корреспондента «ОГ» в историческом платье и с тарелкой розанцев, приготовленных по старинному рецепту. Фото: Алексей Кунилов

Помимо башни, туристам показывают старинные купеческие усадьбы, ремесленные мастерские, музеи народных промыслов. В усадьбе золотопромышленника и сундучника Подвинцева для гостей проводят театрализованные экскурсии с чаепитием за самоваром. С прошлого года зданием-памятником заведует Уральская палата ремесел, ее специалисты превратили помещения усадьбы в креативное образовательное пространство. Большой популярностью у туристов пользуется пимокатная мастерская Козловых: мастера валяния обуви из шерсти показывают здесь свое производство. Авторитет у ремесленников серьезный – они катали валенки для английской королевы Елизаветы II, гостей олимпийского Сочи и известного боксера Николая Валуева. Есть в Невьянске музей истории мороженого, фарфоровая мастерская, сохранившиеся с прошлых веков, уникальные коллекции сундуков, икон.

В поисках новых смыслов Недавно открыла свои двери для гостей и туристов одна из сохранившихся купеческих усадеб на улице Комсомольская - усадьба Подвинцева. Прошлой осенью здание, где в разные годы располагался детский сад и миграционная служба, передали в безвозмездное пользование на 25 лет Уральской палате ремесел под руководством местной жительницы Ольги Фроловой. За год Ольга вместе со своей командой вдохнула в здание-памятник новую жизнь. На грантовые средства и при поддержке волонтёров в пустующих комнатах она воссоздала атмосферу дома владельца усадьбы - золотопромышленника, сундучника, мецената Гавриила Ермолаевича Подвинцева и превратила здание в музейное, креативное и образовательное пространство. В особняке проводят театрализованные экскурсии, мастер-классы и лекции, на которых жителей и гостей города знакомят с укладом семейной жизни невьянцев XIX века. Здесь можно научиться "читать" исторические фотографии, побывать на "горнозаводской свадьбе" или посетить русское чаепитие с самоваром и старинными угощениями. Например, во время визита корреспондента "ОГ" сотрудницы усадьбы опробовали рецепт приготовления хвороста "Розанцы" в специальной чугунной сковороде-трехножке, купленной на Ирбитской ярмарке. Гостей встречают в исторической одежде, пошитой по старинным лекалам традиционной горнозаводской одежды. В особняке есть сувенирная лавка, где можно купить мыло ручной работы с невьянскими травами, быньговскую живицу, детскую книжку-раскраску с семейными рецептами невьянцев «Невьянские истории со вкусом», заедки (сушёные фрукты) в специальных упаковках в виде сундучка и многое другое. Как признаётся Ольга Фролова, в этом проекте её вдохновляет опыт сотрудников туриндустрии из Коломны. Там сделали ставку на "экономику впечатлений", когда создается не один музей, а целая индустрия наследия. -Невьянск - многогранен, в нём много культурных кодов, но эти возможности в полной мере пока не используются,- говорит она.- Когда к нам приезжали социологи из Ижевска, то удивились: "Вы живёте в месте зарождения школы иконописи, но ничего в городской среде об этом напоминает. Можно было бы обыграть это, изобразив иконы или какие-то символы (например нимб или воздетые руки) на фасадах жилых домов. То же самое - с сундуками". Мы стремимся открывать новые "смыслы" места, воссоздавать традиции невьянцев и на их основе создавать новый интересный продукт, который люди смогут увидеть и пощупать.

– И туристический, и экономический потенциал у Невьянска сегодня есть, – так оценил город во время одного из своих визитов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Еще многое предстоит, ежегодно вкладываются деньги в дороги, благоустройство, в сохранение историко-культурного наследия, социальную инфраструктуру.

Этой весной Невьянский музей и частная пимокатная мастерская Козловых запустили совместную экскурсию: гостей знакомят с секретами изготовления валенок. На снимке – мастер-класс от пимоката в четвертом поколении Виталия Козлова. Фото: Алексей Кунилов

Не только башня

Невьянские музейщики утверждают: чтобы удержать интерес туристов к городу, одних достопримечательностей недостаточно. Нужно развивать инфраструктуру: создавать благоустроенные общественные пространства, строить современные дороги, гостиницы, точки общепита, открывать сувенирные магазины и лавки, расширять сеть социальных учреждений – школ, больниц, спорткомплексов. Туристические маршруты, которых с каждым годом становится все больше, должны быть синхронизированы с такими проектами.

Такую позицию разделяют и жители Невьянска.

– Я почти 20 лет живу здесь. Наш дом недалеко от башни, туристические автобусы проезжают прямо под окнами, и я вижу, как много людей хочет увидеть Невьянск, – рассказывает пенсионерка Александра Караваева. – Но это организованные экскурсии. Если же кто-то самостоятельно добирается до города на электричке или автобусе, ему сложно с ходу понять, что он оказался в исторической столице Демидовых. Здесь очень много полуразрушенных зданий, которые портят всю картину. Не хватает хороших парков и зон отдыха, новых жилых домов. Эти вопросы нужно решать.

В мэрии говорят, что делают все возможное для развития города. Как сообщил глава муниципалитета Александр Берчук, в 2020 году администрация разработала программу комплексного развития территории, которая реализуется за счет средств местного и областного бюджетов.

– В городе построена новая школа на 1 000 мест, введен в эксплуатацию жилой дом на 52 квартиры, выполнен ямочный ремонт дорог. Началась реконструкция набережной вблизи Наклонной башни. Здесь подготовлены площадки под хоккейный корт и детские игровые городки, построен пункт проката инвентаря, раздевалки, общественный туалет, идет ремонт зданий клуба моржей и водной станции. В эти проекты вложено полтора миллиарда рублей, большая часть средств поступила из областного бюджета, – пояснил он.

Сейчас проходит госэкспертизу проект строительства еще одного многоквартирного дома стоимостью 260 млн рублей. Пятиэтажное здание на улице Космонавтов возведут для переселенцев из ветхого, аварийного жилья, подлежащего сносу. Решается вопрос с новой гостиницей: власти рассматривают разные варианты – реконструировать заброшенное здание на улице Ленина либо строить с нуля.

Ближайшая перспектива

Как пояснил Александр Берчук, на дополнительные средства, выделенные губернатором, будут реализованы проекты в близлежащих сельских населенных пунктах. В селе Шурала, например, прокладывают газопровод низкого давления протяженностью 18 километров. До конца года доступ к топливу получат 287 частных домов, детский сад, дом культуры, два магазина и храм.

В поселке Цементном идет реконструкция здания бассейна «Дельфин» при детско-юношеской спортивной школе – единственного в Невьянском городском округе. Долгое время он находился в собственности Невьянского цементного завода, в 2004 году из-за аварийного состояния был закрыт. Горожанам, желающим поплавать, пришлось ездить в соседний Кировград.

– Сейчас здание передано муниципалитету, мы его восстанавливаем. Фасад объекта почти готов, в помещениях идут отделочные работы, меняются инженерные сети. В бассейне две чаши – большая, 25-метровая, и малая, на 10 метров. Одновременно он вмещает 36 человек, посещать его смогут жители всех возрастов. Специально для воспитанников ДЮСШ построен теплый переход в основное здание школы, – сообщил заведующий отделом капитального строительства мэрии Александр Растрепенин.

В самом Невьянске ключевым проектом пока остается благоустройство набережной, вокруг которой сосредоточены главные достопримечательности города. К осени 2023 года основные работы планируется завершить.

Кстати Ежегодно в начале августа невьянцы проводят День чествования Наклонной башни. Местный историко-культурный музей организует для горожан и гостей города тематические экскурсии и ярмарки, вечером проходит концерт со световым шоу, устраиваемом на стене башни, и салютом. В этом году праздник собрал 26,5 тысячи человек – это рекорд последних пяти лет. Сотрудники музея рассказали, что башня, несмотря на свой преклонный возраст, находится в хорошем техническом состоянии. Тем не менее значимость и возраст невьянской башни подчеркивают необходимость реставрационных работ. В 2019 году музей разработал проект комплексной реставрации архитектурного памятника – с отделкой фасада и внутренних помещений, заменой систем освещения и отопления, благоустройством прилегающей территории. Проект стоимостью 55 млн рублей затормозила пандемия, в ближайшее время к нему планируют вернуться.