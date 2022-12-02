Центры управления регионами показали эффективную работу

За 2 года в ЦУР приняли больше тысячи управленческих решений. Фото: Полина Зиновьева

За два года работы на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР) было принято более тысячи управленческих решений. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

"За 2 года работы центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах — ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство", — сказал Дмитрий Чернышенко.

Центры управления регионами были созданы в стране к 1 декабря 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Координация работы ЦУРов была возложена на автономную некоммерческую организацию (АНО) "Диалог Регионы".

В центры поступает и оперативно отрабатывается информация от жителей субъектов РФ. Специалисты помогают в решении проблемных вопросов граждан. ЦУРы работают не только в субъектах страны, но и в 530 муниципальных образованиях России. В Свердловской области Центр управления регионом с 1 января отработал 52 987 обращений.

К системе мониторинга центров подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч государственных публичных страниц в интернете. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. Уже присоединились 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Важность работы с обратной связью возведена в ранг ключевых показателей эффективности органов власти.

"Изначальная задача ЦУР — содействие цифровой трансформации регионов России. Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы — от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах", — рассказал Владимир Табак, генеральный директор АНО "Диалог Регионы".