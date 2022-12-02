Алексей Шмыков вручил государственные награды и знаки отличия Свердловской области

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков вручил государственную награду заведующему отделением Областной наркологической больницы Александру Амбражейчику. Фото: Павел Ворожцов

Первый заместитель губернатора Алексей ШМЫКОВ вчера вручил уральцам государственные награды, награды Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти, а также Свердловской области. Торжественная церемония прошла в Доме Севастьянова.

Награжденные – люди разных профессий – металлурги и машиностроители, деятели культуры и искусства, ученые и журналисты. Много медицинских работников.

Так, звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением Областной наркологической больницы Александру Амбражейчику, заведующему отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Константину Кондрашову и заведующей отделением Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Марине Сивовой. Знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степеней награждены заведующий ортопедическим отделением института Константин Пиастопуло и директор Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина Игорь Шлыков.

По словам Алексея Шмыкова, вручать награды землякам для него – большая честь:

– Вы все — гордость и слава Свердловской области. Благодаря вам наш регион продолжает укреплять славу мощного промышленного, научно-образовательного, делового, спортивного и культурного центра, территории больших возможностей для роста и развития. Вас всех объединяет самоотдача и колоссальное трудолюбие, искренняя любовь к делу, которому вы посвящаете свою жизнь, — подчеркнул первый заместитель губернатора.

Всего награды получили больше 30 человек: это те, кто воспитывает музыкантов и спортсменов, дает образование уральским студентам, обеспечивает продовольственную и транспортную безопасность региона. И конечно, что сейчас особенно важно, выполняет оборонный заказ страны – работники предприятия «Старт», Уралвагонзавода и Уральского завода транспортного машиностроения.