Свердловчанка попросила Владимира Путина распространить опыт региона по реабилитации детей-инвалидов на всю страну

Международный день людей с ОВЗ отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с гражданами с ОВЗ и представителями общественных организаций. Участниками мероприятия стали жители Свердловской области.

К главе государства обратилась жительница Верхотурья Анна Сычугова, мама 13-летнего Егора, у которого выявили редкое генетическое заболевание — лейкоэнцефалопатию. Женщина рассказала, что в марте мальчик получил инвалидность, а уже в мае им было предложено в рамках пилотного проекта пройти комплекс реабилитации.

На протяжении 21 дня в Екатеринбургском центре для детей-инвалидов с ребенком работали психолог, дефектолог, специалист по адаптивной физкультуре. Уже на третий день Егор стал уверенно ходить, походка стала ровнее.

"Я считаю, что такие проекты очень важны для каждой семьи, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Хотелось бы, чтобы в каждом регионе был такой центр с таким проектом. Владимир Владимирович, я Вас прошу рассмотреть вопрос о расширении пилотных регионов с 2024 года", — сказала мама мальчика.

В свою очередь Владимир Путин пожелал Егору здоровья и отметил, что обратная связь при реализации пилотных проектов очень ценна.

"Для нас для всех очень важно услышать оценку результатов нашей работы, это очень ценная обратная связь. Насколько я понимаю, в этом году на проект выделено 300 миллионов рублей. Давайте сделаем так, чтобы эти проекты продолжались без уменьшения финансирования. По результатам эксперимента будем принимать решение о тиражировании по всей стране", — сказал президент.

Сейчас на Среднем Урале при поддержке губернатора Евгения Куйвашева реализуется уже второй этап пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. На первом этапе, в котором регион участвовал вместе с Пермским краем, рассматривались общие подходы — нормотворческие нюансы и стандартизация процессов, подчеркнули в департаменте информполитики региона.

По словам министра социальной политики региона Андрея Злоказова, дети в возрасте от 7 до 14 лет, которым установлена первичная инвалидность в 2022 году, могут получить комплексную курсовую реабилитацию по тем стандартам, которые были разработаны Минтруда. В регионе отбор по уровню технической базы и набору специалистов прошли 7 учреждений.

Электронный сертификат, с помощью которого производится оплата курса, семьи получают через Фонд соцстрахования. Сертификат выдается на сумму от 79,8 тысячи до 102,9 тысячи рублей. Цифра варьируется в зависимости от формы пребывания.

Фото: кадр видеоконференции президента, трансляция на онлайн-платформе "Смотрим"

Добавим, онлайн-мероприятие проходит в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе участники встречи обсуждают социальную интеграцию людей с ОВЗ, меры государственной и негосударственной поддержки инвалидов.