В Госдуме хотят ввести уголовное наказание для псевдоцелителей

Законопроект будет разработан. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Законопроект об уголовной ответственности для целителей-мошенников планирует подготовить глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ).

По ее словам, в стране сохраняется доверие к "магам" и "волшебникам". Псевдоцелителей и сейчас можно увидеть на некоторых телеканалах, заявила Останина РИА Новостям.

"У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания — то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, еще и наносят непоправимый ущерб здоровью", — отметила она.

Добавим, заниматься народной медициной могут только граждане, получившие разрешение от органа исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья. При этом к такой медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера.