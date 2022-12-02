«Желаю Егору твердо стоять на ногах»

Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря. Фото: kremlin.ru

Вчера, накануне Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, Президент Владимир ПУТИН встретился с инвалидами и представителями общественных организаций. Глава государства обсудил с ними вопросы социальной интеграции, реабилитации и трудоустройства людей с ограничениями по здоровью, а также меры их государственной и негосударственной поддержки. Зашла речь и о федеральном пилотном проекте реабилитации детей-инвалидов, с июня 2022 года реализуемом в двух регионах, в числе которых и Свердловская область. Жительница Верхотурья Анна СЫЧУГОВА, чей сын стал участником проекта, попросила президента распространить этот опыт на всю страну.

На встрече с Владимиром Путиным семья Сычуговых – Анна, Анатолий и их 13-летний сын Егор с младшей сестрой Катей – представляла Свердловскую область. Не так давно 13-летний Егор прошел курс восстановления в рамках федерального пилотного проекта по реабилитации и абилитации детей-инвалидов. В проекте, помимо нашего региона, участвует Тюменская область. Одной из его целей является апробация новой технологии – электронного сертификата, с помощью которого можно оплачивать услуги по восстановлению и приобретению социальных навыков.

Сестра Егора Сычугова Катя во всем его поддерживает. Фото: Полина Зиновьева

Практическая фаза проекта в Свердловской области стартовала в июне 2022 года. Право участвовать в нем имеют дети в возрасте от 4 до 17 лет, получившие инвалидность впервые. Для этого их родителям нужно обратиться в реабилитационные центры региона, рекомендованные медико-социальной экспертизой. Оплата курса реабилитации и абилитации производится с помощью электронного сертификата, который выдает Фонд социального страхования – это принципиальная новация. Средства на него перечисляются из федерального бюджета. Получить сертификат можно в процессе установления инвалидности. Средства закрепляются за ребенком, их нельзя ни обналичить, ни потратить на что-либо другое. С началом курса реабилитации они автоматически перечисляются на счет учреждения.

Егору Сычугову только в этом году установили инвалидность, хотя трудности со здоровьем начались еще до школы.

– Егор родился здоровым, развивался в соответствии со своим возрастом, никаких проблем не было. Лет в шесть бабушка заметила, что он стал прихрамывать. Поначалу мы не придавали этому значения, мало ли ударился или упал где-то. Но когда он пошел в школу, мы заметили, что он быстро устает. В поведении стала проявляться агрессия. Мы посчитали, что это очень странно. Прошли обследование, которое показало, что у нашего сына генетическое заболевание, – рассказывал папа, Анатолий Сычугов.

Заболевание, которое диагностировано у Егора – редкое. Лечения на данный момент не существует, поэтому у семьи вся надежда была на реабилитацию. Мальчик проходил ее в Екатеринбургском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Все это время рядом была мама.

– Особенность заболевания в том, что оно поражает нервную систему и приводит к обездвиживанию конечностей. Сын может идти и просто упасть где угодно – на лестнице или переходя дорогу, – говорила Анна Сычугова.

Реабилитация, по ее словам, дала осязаемый положительный эффект:

– С Егором работали специалисты по физической культуре, психологи, дефектологи. И сегодня мы видим положительную динамику: Егор начал чувствовать пальцы ног, у него изменилась походка, эмоциональное состояние. И, самое главное, он теперь сам хочет больше заниматься, двигаться.

– Сначала мне было очень трудно, потому что было лето и не хотелось ничего делать. После часа физкультуры я возвращался как выжатый лимон, сил не было совсем. Я научился подтягиваться, руки у меня стали сильнее, отжимаюсь хорошо теперь, – говорит Егор.

На встрече с Президентом России Анна Сычугова попросила его распространить опыт региона по реабилитации детей-инвалидов на всю страну. Глава государства отметил, что обратная связь при реализации пилотных проектов очень ценна.

– Для нас для всех очень важно услышать оценку результатов нашей работы, это очень ценная обратная связь. Насколько я понимаю, в этом году на проект выделено 300 миллионов рублей. Давайте сделаем так, чтобы эти проекты продолжались без уменьшения финансирования. По результатам эксперимента будем принимать решение о тиражировании по всей стране, – сказал Владимир Путин.

Президент пожелал Егору здоровья, чтобы он твердо стоял на ногах, поправлялся и двигался по направлению к своей мечте.

Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр социальной политики Свердловской области: – На территории нашего региона для участия в проекте выбраны семь учреждений в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Реабилитационный курс рассчитан на 21 день. Предусмотрено два вида его прохождения: с круглосуточным либо дневным пребыванием в стационаре, стоимость составит 103 тысячи рублей и 80 тысяч рублей соответственно. С начала лета реализованы уже около 200 сертификатов – это означает, что столько детей прошли либо проходят реабилитацию. Комплекс реабилитационных услуг осуществляется по стандартам, которые впервые были разработаны и утверждены Министерством труда РФ. Главный результат, который мы ждем от реализации проекта, – понимание, как работает стандарт, как функционирует система оплаты и что в случае необходимости нужно поправить. Проект рассчитан на три года. В текущем году на его реализацию из федерального бюджета для двух регионов выделено порядка трехсот миллионов рублей. Еще около 30 миллионов рублей – средства Свердловской области, которые были направлены на подготовку медучреждений для участия в нем. Сейчас решается вопрос о расширении количества организаций-участников, к программе планируют присоединить два учреждения, это сделает реабилитацию еще доступнее. Наталья ПЕЧЕНИК, директор Екатеринбургского реабилитационного центра для детей инвалидов: – Мы оказываем услуги по комплексной реабилитации с июня 2020 года, когда начала действовать пилотная программа . За это время смогли помочь 130 детям в возрасте от 4 до 14 лет. Работаем сразу по нескольким направлениям: социально-бытовая, социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, социокультурная реабилитация, мероприятия по адаптивной физической культуре и профориентационные мероприятия для детей старше 14 лет. Принципиальное отличие реабилитационной программы от наших других услуг – на всех мероприятиях могут присутствовать родители. Им также оказывается консультативная помощь. Наши специалисты обучают их – какие реабилитационные процедуры можно и нужно проводить в домашних условиях, как развивать ребенка дальше. Кроме того, они могут сразу увидеть и оценить результаты нашей работы.