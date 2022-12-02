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2 декабря 2022, 21:30

В Екатеринбурге состоялась церемония вручения премии "Уральская Звезда — 2022"

премия "Уральская Звезда — 2022"

Торжественная церемония прошла сегодня, 2 декабря. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония вручения VII Премии в сфере туризма и гостеприимства "Уральская Звезда — 2022". Она вручается по результатам соревнований средств размещения Свердловской области, объектов питания при отелях и туроператоров.

Лауреатами конкурса стали почти полтора десятка фирм в следующих номинациях:

  • "Лучшим туроператором въездного внутреннего туризма" признано Детское бюро путешествий. Премию победителю вручил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
  • В номинации "Лучший отель для физкультуры и спорта. 3 звезды" победил "Коматек" by Usta Hotels. Диплом представителю компании вручил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
  • Лучшим спа-отелем региона стал стал комплекс "Баден-Баден Уктус". Диплом в этой номинации вручала депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова.
  • Park Inn by Radisson Ekaterinburg победил в номинации "Лучший отель для делового туризма. 5 звезд".
  • Отель Tenet стал победителем в номинации "Лучший отель для делового туризма. 3 Звезды".

Всего было присуждено 14 премий в 14 основных конкурсных номинациях и шести специальных, среди которых — "Лучший эко-ответственный отель", "Лучший отель для лиц с ограниченными возможностями здоровья" и другие.

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, ежегодно участниками "Уральской Звезды" становятся более 100 отелей региона, предприятий питания и туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма Свердловской области. Конкурс дает участникам возможность не только заявить о себе, но и получить независимую оценку своей деятельности.

Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области

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