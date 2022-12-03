Участники забега стартуют и финишируют возле ККТ "Космос", по адресу: ул. Дзержинского, 2. Фото: сайт полумарафона "УГМК Европа — Азия"

В Екатеринбурге стартовал полумарафон "УГМК Европа — Азия", дистанции которого проходят по обеим сторонам набережной Городского пруда, по улицам 8 Марта и Бориса Ельцина. Организаторы ограничили движение транспорта на время проведения забега.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, с 9:00 до 13:00 будут перекрыты улица 8 Марта от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина, а также улица Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта.

Планируется, что участие в полумарафоне примут около 1,5 тыс. бегунов, как любителей, так и профессионалов. Спортсмены могут выбрать между двумя дистанциями — 21 километр и 5 километров. Кроме того, организаторы проложили еще один маршрут для юных бегунов — длиной 800 метров.

Участники забега стартуют и финишируют возле ККТ "Космос", по адресу: улица Дзержинского, 2.