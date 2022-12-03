Темы дня

Общество
3 декабря 2022, 09:55

Центр Екатеринбурга перекрыли для проведения зимнего полумарафона "УГМК Европа — Азия"

Награды полумарафона

Участники забега стартуют и финишируют возле ККТ "Космос", по адресу: ул. Дзержинского, 2. Фото: сайт полумарафона "УГМК Европа — Азия"

В Екатеринбурге стартовал полумарафон "УГМК Европа — Азия", дистанции которого проходят по обеим сторонам набережной Городского пруда, по улицам 8 Марта и Бориса Ельцина. Организаторы ограничили движение транспорта на время проведения забега.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, с 9:00 до 13:00 будут перекрыты улица 8 Марта от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина, а также улица Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта.

Планируется, что участие в полумарафоне примут около 1,5 тыс. бегунов, как любителей, так и профессионалов. Спортсмены могут выбрать между двумя дистанциями — 21 километр и 5 километров. Кроме того, организаторы проложили еще один маршрут для юных бегунов — длиной 800 метров.

Участники забега стартуют и финишируют возле ККТ "Космос", по адресу: улица Дзержинского, 2.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.12.2022, 14:59 / Общество
Полиция разыскивает очевидцев смертельной аварии на Серовском тракте
03.12.2022, 13:58 / Общество
Коронавирусом заразились еще 309 жителей Свердловской области
03.12.2022, 12:50 / Общество
На Среднем Урале три приюта для бездомных животных получат более 2 млн рублей
03.12.2022, 11:34 / Общество
ГИБДД усилит работу по содержанию свердловских трасс в зимний период
03.12.2022, 09:55 / Общество
Центр Екатеринбурга перекрыли для проведения зимнего полумарафона "УГМК Европа — Азия"