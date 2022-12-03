На Среднем Урале три приюта для бездомных животных получат более 2 млн рублей

На эти деньги построят 28 вольеров, а также проведут стерилизацию более 200 бездомных собак. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выбрали победителей конкурса грантов на организацию работы приютов для бездомных животных. Более 2 млн рублей распределят между благотворительными фондами "ЗООзащита" из Екатеринбурга, "Подари свою заботу" из Березовского и "Ковчег плюс" из Лесного.

На эти деньги в приютах построят 28 вольеров, проведут стерилизацию более 200 бездомных собак. Также благотворители примут на содержание больных или агрессивных животных, которые не могут быть возвращены в прежние места обитания.

"По условиям конкурсного отбора заявки на получение гранта могли направлять социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие помещения для содержания животных и ухода за ними. При этом опыт работы в сфере защиты животных у некоммерческой организации должен составлять не менее одного года", — заявил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Руководитель благотворительного фонда "Ковчег плюс" Марат Шарафисламов рассказал, что в их приюте содержатся 310 собак и 44 кошки — животных им приносят местные жители. На грантовые средства в приюте стерилизуют около 50 собак, а также установят 16 металлических вольеров, один из которых будет теплым, для щенков и раненых животных.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что сейчас в регионе бездомных животных содержат более 10 НКО.