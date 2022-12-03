Правительство РФ в 2023 году расширит программу поддержки сельхозпроизводителей

Животноводы, в частности, смогут получить субсидии для компенсации затрат на выращивание крупного рогатого скота и дальнейший выпуск продукции. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки для сельхозпроизводителей с 1 января 2023 года. Животноводы, в частности, смогут получить субсидии для компенсации затрат на выращивание крупного рогатого скота и дальнейший выпуск продукции.

На эти цели в следующем году предусмотрено 600 млн рублей.

Также для семейных ферм и сельхозкооперативов, которые используют грантовые средства для укрепления материально-технической базы, с нового года смягчат условия выделения грантов на развитие производства. Сейчас для получения такой господдержки сельхозпроизводителям нужно брать нового работника за каждые 3 млн рублей полученного гранта. С 1 января брать одного работника будет необходимо за каждые 10 млн рублей.

При этом максимальные суммы грантов останутся прежними: 30 млн рублей для фермерских хозяйств и 70 млн рублей для сельскохозяйственных кооперативов, отметили в пресс-службе кабмина. Кроме того, владельцы семейных ферм с 2023 года смогут направлять часть полученных денег на покупку земельных участков сельхозназначения, находящихся в муниципальной собственности.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в этом году Свердловской области 61,5 млн рублей. Средства в регион поступят из резервного фонда страны.