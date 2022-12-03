Свердловчане почтили память погибших военнослужащих в День Неизвестного Солдата

В конце церемонии участники возложили цветы к Вечному огню. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, на Широкореченском мемориальном комплексе прошла торжественно-траурная церемония. Ее участники почтили память военнослужащих, погибших в боях.

На митинге присутствовали военные и ветераны, в том числе Афганистана и Северного Кавказа, родственники погибших и пропавших без вести солдат, представители правоохранительных органов и органов власти, участники молодежных и поисковых общественных объединений.

Фото: департамент информполитики Свердловской области/Елена Некрасова

По словам председателя Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов "Арсенал" Евгения Мишунина, в День Неизвестного Солдата отдают дань памяти не только участникам Великой Отечественной войны, но и всем пропавшим без вести и погибшим в ходе боевых действий.

"Ужасающая статистика гласит о том, что всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI века пропали без вести около двух миллионов советских и российских граждан", — сказал Евгений Мишунин.

Фото: департамент информполитики Свердловской области/Елена Некрасова

В конце церемонии участники возложили цветы к Вечному огню.

День Неизвестного Солдата был учрежден в 1966 году. 3 декабря прах Неизвестного Солдата перенесли из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронили у стены Кремля в Александровском саду, напомнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области/Елена Некрасова