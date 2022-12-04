248 спецмашин ликвидируют последствия снегопада в Свердловской области

Ограничений движения на автодорогах регионального значения не зафиксировано. Фото: Алексей Кунилов

Последствия сильного снегопада на территории Среднего Урала устраняют 248 единиц техники. Дорожниками уже израсходовано 100 тонн песка и 5 500 тонн песко-соляной смеси.

Высота снежного покрова на проезжей части составила до 5 сантиметров, сообщают в департаменте информполитики региона.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности, учитывать сложные дорожные условия. Автолюбителей просят не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.

Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций. Кроме того, постоянный мониторинг метеоусловий и состояния дорожного покрытия осуществляют 48 автоматических комплексных постов.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261‑79‑83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262‑50‑65.