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Общество
5 декабря 2022, 12:47

Ответственного за протоколы о дискредитации армии назначили в полиции Екатеринбурга

пустое кресло

Ставка была вакантна с февраля. Фото: Алексей Кунилов

В УМВД России по Екатеринбургу появился новый начальник отдела по исполнению административного законодательства. Данную должность заняла майор полиции Анастасия Баштовая.

До этого она служила в отделении участковых уполномоченных и подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1, пишет ЕАН.

Издание отмечает, что в функции отдела, который возглавила Анастасия Баштовая, входит оформление протоколов на участников несанкционированных митингов, контроль продажи алкогольной и табачной продукции, а в последнее время и привлечение к ответственности лиц, причастных к дискредитации российской армии.

Добавим, предыдущим начальником на новом месте Баштовой был Антон Трошин. В феврале он пошел на повышение — перевелся в аналогичный отдел ГУ МВД по Свердловской области. С того времени ставка в полиции Екатеринбурга была вакантна. Врио начальника был инспектор Отар Амоев.

Областная газета Свердловской области

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