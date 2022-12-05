Ответственного за протоколы о дискредитации армии назначили в полиции Екатеринбурга

Ставка была вакантна с февраля. Фото: Алексей Кунилов

В УМВД России по Екатеринбургу появился новый начальник отдела по исполнению административного законодательства. Данную должность заняла майор полиции Анастасия Баштовая.

До этого она служила в отделении участковых уполномоченных и подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1, пишет ЕАН.

Издание отмечает, что в функции отдела, который возглавила Анастасия Баштовая, входит оформление протоколов на участников несанкционированных митингов, контроль продажи алкогольной и табачной продукции, а в последнее время и привлечение к ответственности лиц, причастных к дискредитации российской армии.

Добавим, предыдущим начальником на новом месте Баштовой был Антон Трошин. В феврале он пошел на повышение — перевелся в аналогичный отдел ГУ МВД по Свердловской области. С того времени ставка в полиции Екатеринбурга была вакантна. Врио начальника был инспектор Отар Амоев.